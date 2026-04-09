CDMX: 5 mil millones en electromovilidad para Mundial 2026

Brugada presenta plan de movilidad con inversión histórica. La electromovilidad será central para transporte público capitalino

Regeneración, 8 de abril de 2026.– La jefa de Gobierno presentó el Plan de Movilidad. La inversión supera los 5 mil millones de pesos. Buscan modernizar el transporte para el mundial 2026. Los beneficios serán permanentes para todos los habitantes.

Clara Brugada destacó el impacto social del proyecto. Dijo que la inversión genera bienestar y ahorra tiempo. Buscan reducir desigualdades con un transporte de calidad. «Estamos invirtiendo en bienestar y en tiempo», afirmó.

El plan contempla casi 200 kilómetros de infraestructura. Se renovarán redes de Metro, Metrobús y ciclovías. Cerca de medio millón de personas serán beneficiadas. La estrategia prioriza sistemas de transporte masivo eficientes.

El corazón de la electromovilidad

La mandataria señaló que la electromovilidad es el eje. Habrá 100 kilómetros nuevos destinados a este sistema. Se sumará mantenimiento profundo a las líneas del Metro. «La etapa que construimos es la de electromovilidad», puntualizó.

Héctor Ulises García busca una movilidad muy inteligente. El objetivo es reducir tiempos de espera considerablemente. Esperan que los traslados sean 30 por ciento rápidos.«Que la gente llegue más rápido y segura», señaló.

El Metro recibirá mantenimiento mayor en la Línea 2. Invertirán mil 500 millones en rehabilitar trenes y vías. Instalarán 800 cámaras para mejorar la vigilancia interna. «Invertir en el Metro es garantizar bienestar», subrayó Brugada.

Avances en tren y metrobús

El Tren Ligero tendrá una nueva terminal Taxqueña. La inversión de 150 millones permitirá usar trenes acoplados. Se reducirán los tiempos de traslado de forma importante. La obra entrará en operación durante el mes mayo.

Martín López destacó la compra de 17 trenes. Esto permitirá atender a 200 mil usuarios diarios. Modernizarán siete estaciones con mejor accesibilidad y techumbres. Buscan que el servicio sea cómodo para los pasajeros.

El Metrobús ya opera la ruta al Aeropuerto. Cuenta con 19 unidades eléctricas totalmente nuevas y modernas. Atiende una demanda de 120 mil usuarios cada día. Conecta el centro histórico con los principales corredores turísticos.

Innovación y transporte sustentable

La RTP lanzará la Ruta de las Mujeres Indígenas. Circularán 12 autobuses eléctricos en el Centro Histórico capitalino. El servicio será operado exclusivamente por mujeres conductoras calificadas. Iniciará operaciones el próximo 8 de mayo de 2026.

Habrá dos circuitos con 33 paradas de ascenso seguro. Conectará puntos culturales y comerciales de gran relevancia turística. Se estima una demanda de 88 mil usuarios mensuales. «Invertimos en la sustentabilidad de la ciudad», declaró Brugada.

Los CETRAM Huipulco y Universidad reciben mantenimiento integral. Incluyen biciestacionamientos para fomentar el uso de la bicicleta. Estas obras fortalecen la interconectividad de toda la red. La Ciudad de México se prepara para el futuro.