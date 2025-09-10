CDMX: Explota pipa en Calzada Zaragoza, esto se sabe

Al menos 18 lesionados en Calzada Zaragoza. Acción inmediata de servicios de emergencia. Clara Brugada en la zona coordina atención

Regeneración, 10 de septiembre 2025– El Metro de la Ciudad de México informó que el servicio de la estación Santa Martha ha sido suspendido derivado del incendio de un vehículo en las inmediaciones de dicha estación.

El director del Metro, Adrián Rubalcava a través de sus redes sociales informó que la estación estará cerrada hasta nuevo aviso. Sin embargo, el servicio en la línea es regular, a excepción de Santa Martha.

Los hechos

Una pipa de gas explotó sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia. Se reportan personas lesionadas.

En las imágenes captadas del incendio que provocó la explosión de la pipa gas se puede ver al vehículo calcinado y varios vehículos más afectados por el fuego.

En la zona trabajan bomberos, 4 ambulancias del ERUM, un helicóptero de emergencia y personal de la SSC para controlar la situación.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la CDMX, al menos tres vehículos son los involucrados en el percance.

Datos preliminares

Datos preliminares señalan que hay por lo menos dos lesionados de gravedad, un menor de 17 años, y un adulto de 46, quienes serán trasladados a través de helicópteros de los Cóndores.

“Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas.

Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho”

Momento exacto del estallido de la pipa en Santa Martha.

-Tras la fuga de gas lp se formó una nube y luego el estallido y fuego

-Hay varias personas con quemaduras

Publicó la jefa de gobierno Clara Brugada a través de su cuenta oficial de X.

Vialidades afectadas

Protección Civil reportó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

Como alternativas viales recomendó avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

La Secretaría de Movilidad informó que el servicio del STE fue suspendido y llamó a la ciudadanía a permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Se recomienda evitar la zona del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, debido al incendio y cierre vial en la autopista México-Puebla.

Automovilistas y transporte público pueden usar como rutas alternas avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

Además, el Cablebús informó que debido al incendio se ofrece el servicio provisional en la línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.