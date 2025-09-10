Precaución ante frentes fríos, serán al menos 48 de temporada

Ante fríos se recomiendan cuidados apropiados: Usar varias capas de ropa, cuidar a personas vulnerables y evitar uso de braseros

Regeneración,10 de septiembre 2025– La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hicieron un llamado a tomar precauciones ante los 48 sistemas frontales que se prevén en el territorio nacional, durante la Temporada de Frentes Fríos 2025-2026.

Presentaron el pronóstico del ciclo actual, que inició en septiembre y concluirá en mayo

Explicaron que esta cifra es ligeramente inferior al promedio registrado entre 1991 y 2020, que es de 50

sistemas.

Se prevé que 5 sistemas ocurran en septiembre, 5 en octubre, 6 en noviembre, 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo.

Este pronóstico considera el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que actualmente está en fase Neutra.

Sin embargo, existe 60 por ciento de probabilidad de que se desarrolle un evento débil y de corta duración de La Niña en el otoño.

Temperaturas mínimas

Para México, esto suele traducirse en inviernos más cálidos y secos de lo habitual, particularmente en el norte.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el SMN puntualizó que, de septiembre a noviembre

próximo, se prevén valores más cálidos que el promedio climatológico (1991-2020).

Esto en la mayor parte del país, con anomalía de 1 a 3 grados Celsius arriba del promedio,

principalmente en la mesa del Norte y el occidente del país.

En contraste, en las regiones de la Sierra Madre Occidental se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, ante bajas temperaturas, destacó la importancia de protegerse del frío: abrigarse adecuadamente –utilizando el método de varias prendas.

Asimismo, cubrir rostro y cabeza, tomar bebidas calientes y evitar cambios bruscos de temperatura.

Por otra parte, nunca utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la vivienda, ya que generan monóxido de carbono.

Recordó que, en caso de usar chimeneas o calentadores, es indispensable contar con ventilación y mantener especial atención en grupos vulnerables.

Estos pueden ser menores, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Asimismo, invitó a cuidar a las mascotas y animales, ya que también son sensibles a las bajas temperaturas.

Lluvias

En cuanto a las lluvias asociadas a los sistemas de Norte que se presentan en la temporada

de fríos, se destacó:

Es importante no intentar cruzar ríos, arroyos, vados ni zonas bajas, ya que las corrientes pueden arrastrar a personas y vehículos.

Asimismo, se recomendó evitar el estancamiento de agua, pues favorece la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades.

Ante la presencia de tormentas eléctricas, se reiteró el llamado a resguardarse en lugares seguros, no utilizar equipos electrónicos.

Mantenerse alejado de postes, cables o zonas inundadas que representen un riesgo eléctrico.

Viento

De igual forma, ante vientos fuertes, se instó a la población a conducir con extrema precaución, asegurar objetos que puedan ser proyectados.

Evitar permanecer cerca de ventanales y prestar especial atención a estructuras endebles y al tendido eléctrico que pudieran colapsar.

La CNPC reiteró que la prevención es la mejor herramienta de protección, por lo que exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Y seguir aplicando estas medidas para salvaguardar su integridad y la de sus familias.

Finalmente, se hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de protección civil y el desarrollo de los sistemas meteorológicos de la temporada.