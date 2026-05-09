CDMX Fortalece Patrimonio Familiar con Créditos y Escrituras

Jefa Clara entregó más de 4 mil créditos de vivienda y escrituras para brindar certeza patrimonial a familias capitalinas

Regeneración, 8 de mayo de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó una entrega masiva de apoyos habitacionales en la alcaldía Iztacalco.

Un total de 4 mil 314 créditos y 500 escrituras fueron otorgados para beneficiar a familias en condiciones vulnerables.

Esta acción busca reducir la desigualdad social mediante el acceso a un patrimonio digno y seguro para todos.

El evento se desarrolló en la Utopía Mixiuhca, donde se resaltó la importancia de la certeza jurídica patrimonial.

Brugada Molina afirmó que “se trata de un programa social que, de acuerdo a su ingreso, van pagando poco a poco”.

Los montos entregados oscilan entre los 65 mil y los 400 mil pesos por cada beneficiario directo.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló el alcance de esta estrategia de financiamiento público.

El funcionario explicó que “estamos hablando de créditos que pueden servir para llevar a cabo mantenimiento general y mejoramiento integral”.

Estas acciones permiten a los ciudadanos realizar obras externas, vivienda nueva progresiva y proyectos de sustentabilidad doméstica.

Las autoridades destacaron que estos apoyos están diseñados para personas sin acceso a la banca comercial tradicional.

Según Brugada, estos recursos representan un voto de confianza que permitirá a las familias combatir el hacinamiento habitacional.

La mandataria subrayó que “el apoyo y el crédito que damos va a transformar su vida” de manera inmediata y permanente.

Certeza jurídica y justicia social para las mujeres

La entrega de 500 escrituras representa un paso fundamental para la tranquilidad de miles de hogares en la metrópoli.

Este documento legal garantiza que las familias posean la propiedad definitiva de sus inmuebles tras años de espera.

Clara Brugada enfatizó que su administración prioriza los territorios con mayores carencias para lograr una distribución justa del presupuesto.

Además, se informó que el 64 por ciento de los créditos fueron otorgados directamente a mujeres jefa de familia.

La mandataria aprovechó el foro para celebrar los avances legislativos en materia de género y labores del hogar.

Brugada señaló que “hoy en esta Ciudad de México no debe de haber división sexual del trabajo” gracias a nuevas leyes.

En este contexto, se reconoció al Congreso local por aprobar el Sistema Público de Cuidados en la capital mexicana.

Esta reforma constitucional busca valorar el trabajo doméstico y repartir equitativamente las responsabilidades entre hombres y mujeres.

La Jefa de Gobierno aseguró que “las mujeres no son las únicas que deben dedicarse a las labores del hogar”.

Mientras tanto, el Instituto de Vivienda reportó una inversión superior a los 707 millones de pesos en esta jornada. Raúl Bautista

González informó que estas acciones generan más de 5 mil 400 empleos directos en las alcaldías.

Los beneficiarios pertenecen principalmente a familias que perciben entre uno y tres salarios mínimos mensuales como ingreso principal.

Metas ambiciosas para el desarrollo urbano sustentable

El Gobierno capitalino proyecta realizar 200 mil acciones de vivienda durante el presente sexenio en todas las demarcaciones.

Para el año 2026, se estima alcanzar la construcción de 30 mil nuevas viviendas sociales y asequibles.

Esta meta récord busca posicionar a la ciudad como líder nacional en la producción de vivienda para sectores populares.

Brugada Molina hizo un llamado a los beneficiarios para cumplir responsablemente con los pagos de sus contratos establecidos.

La recaudación de estos fondos permitirá que el gobierno financie nuevos proyectos para más personas en lista de espera.

La funcionaria puntualizó que “son recursos que sirven para financiar más vivienda popular y apoyar a más población” necesitada.

Por otro lado, los créditos ahora incluyen la posibilidad de adquirir tecnologías ecológicas para el ahorro de energía familiar.

Los calentadores solares son una de las opciones que permiten reducir costos en el consumo de gas y luz.

Esto fomenta una cultura de sustentabilidad que protege el medio ambiente y la economía de los sectores más pobres.

Para concluir, se destacó que mil créditos se destinaron específicamente a la modalidad de Vivienda Nueva Progresiva.

Esto permite que las nuevas generaciones construyan espacios independientes dentro de los mismos barrios donde crecieron sus padres.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura que garantice una vida digna para todos los capitalinos.