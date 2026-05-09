Maratón de Palestina 2026: Correr por la Libertad

Miles de atletas participaron en el Maratón de Palestina 2026 en Belén y Gaza para exigir libertad bajo la sombra del conflicto

Regeneracion, 8 de mayo de 2026.– El Maratón de Palestina regresó triunfalmente a las calles de Belén tras tres años de dolorosa ausencia por los ataques.

Con el lema «Corre por la libertad», más de 13 mil atletas desafiaron las restricciones impuestas por el conflicto bélico.

La competencia internacional incluyó a corredores extranjeros que mostraron su solidaridad con el pueblo palestino en un momento crítico.

De manera paralela, la ciudad de Gaza albergó una carrera simbólica que partió desde el histórico puente de Wadi.

Este esfuerzo conjunto demostró la capacidad de organización del Consejo Superior Palestino para la Juventud y el Deporte actualmente.

El coordinador Itidal Abdul Ghani afirmó que la carrera de este año transmite un mensaje de “unidad de la patria”.

Bajo el sol de Cisjordania, los participantes recorrieron rutas marcadas por grafitis que exigen el fin de la ocupación.

Grupos de tamborileros animaron el trayecto mientras los corredores pasaban junto al muro de hormigón que divide el territorio.

Estas acciones deportivas buscan visibilizar las dificultades cotidianas que enfrentan los habitantes para desplazarse libremente en su propia tierra.

A pesar de la guerra, el ambiente en la Plaza del Pesebre fue festivo y lleno de esperanza renovada.

Abdul Ghani destacó que este evento internacional representa un punto de inflexión para la normalización de las actividades civiles.

Las autoridades subrayaron que el deporte es una herramienta poderosa para resistir pacíficamente ante la adversidad política y militar.

Obstáculos físicos y resistencia humana

En Cisjordania, los maratonistas enfrentan un reto único al chocar literalmente contra muros y puestos de control militares.

El recorrido de 42 kilómetros debió realizarse en dos vueltas al mismo circuito por la falta de carreteras libres.

Esta ruta circular evidencia cómo los asentamientos y vallas limitan el espacio vital disponible para los ciudadanos de Palestina.

Los organizadores denunciaron que los terrenos abiertos para el deporte son ocupados cada vez más por las fuerzas de seguridad.

Por ello, señalaron que en otros lugares los corredores tocan fondo emocional, pero aquí “los corredores literalmente chocan contra el Muro”.

Esta metáfora deportiva refleja la cruda realidad de un pueblo que busca moverse sin impedimentos burocráticos o bélicos.

En la costa de Gaza, personas con discapacidad y amputados por la guerra participaron en un tramo especial de superación.

Mujeres deportistas también regresaron a las pistas tras años de prohibiciones, demostrando una voluntad inquebrantable de progreso social colectivo.

La joven Haya Alnaji dijo que los palestinos en Gaza están “decididos a vivir y perseverar” pese a la devastación.

Esta participación diversa incluyó familias completas que corrieron cinco kilómetros para promover la salud física y la unión comunitaria.

La presencia de atletas con prótesis sirvió como un testimonio viviente de las secuelas físicas que deja el enfrentamiento armado.

El evento se consolidó como un espacio de catarsis colectiva para quienes han perdido casi todo menos la fe.

Triunfos del espíritu sobre la prisión

El corredor Mohamad Al-Assi simbolizó la victoria del espíritu humano al obtener el segundo lugar en la competencia general.

Al-Assi recuperó su forma física tras pasar casi tres años bajo un régimen de detención administrativa en cárceles israelíes.

El atleta describió su proceso de sanación como un camino difícil para reconstruir su cuerpo y mente tras el encierro.

Al cruzar la meta, el joven se arrodilló con lágrimas para dedicar su logro a los prisioneros que aún permanecen detenidos.

El deportista exclamó conmovido que “¡tras 32 meses en prisión, Mohamad Al-Assi es el primero de su clase!” ante la prensa.

Su historia inspiró a miles de personas que ven en el deporte una salida emocional al trauma de la guerra.

La recuperación muscular de Al-Assi fue un desafío médico debido a la dieta insuficiente que recibió durante su cautiverio prolongado.

Sin embargo, su determinación le permitió entrenar intensamente para competir al más alto nivel contra corredores de 88 países distintos.

Su éxito deportivo es visto como una metáfora de la liberación que anhelan todos los habitantes del territorio palestino.

Finalmente, el maratón cerró con un saldo positivo de participación internacional y una cobertura mediática global que rompió el aislamiento.

El éxito de la convocatoria refuerza la demanda de los organizadores por mejores condiciones de vida y libertad de tránsito.

Esta jornada deportiva quedará grabada como un acto de resistencia cultural ante los ojos del mundo entero en 2026.