Iztapalapa: Inversión Histórica con Obras de Drenaje y Seguridad

Jefa Clara destina 1,200 millones de pesos para drenaje y seguridad en Iztapalapa para combatir inundaciones

Regeneración, 8 de mayo de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, anunció una inversión histórica para la alcaldía Iztapalapa.

El presupuesto destinado exclusivamente a obras de drenaje alcanzará los mil 200 millones de pesos este año.

Este recurso busca mitigar los problemas de inundaciones que afectan gravemente a la demarcación durante la temporada pluvial.

Por ello, la mandataria recorrió la colonia Renovación para escuchar las demandas directas de los ciudadanos locales.

Brugada subrayó la necesidad de priorizar los territorios con mayores carencias sociales y falta de servicios básicos.

La funcionaria afirmó que “Iztapalapa es muy grande y siempre necesita más” recursos para su desarrollo integral.

En ese sentido, las autoridades planean rehabilitar la planta de bombeo El Salado para mejorar la gestión hídrica.

También se contempla el desazolve de la laguna mayor con una inversión específica de 73 millones de pesos adicionales.

Estas acciones forman parte de un plan maestro para recuperar la capacidad de regulación del vaso regulador mencionado.

Al respecto, la Jefa de Gobierno señaló que “necesitamos más derechos, necesitamos mejores servicios públicos y recuperación del espacio”.

Con estas palabras, reafirmó su compromiso de transformar la calidad de vida en las zonas históricamente más olvidadas.

El gobierno capitalino trabajará coordinadamente con los vecinos para garantizar que el agua llegue a quienes más sufren.

Seguridad y rescate del espacio público

La seguridad en la colonia Renovación será reforzada mediante la instalación de 400 nuevas luminarias de alta tecnología.

Este proyecto se complementa con la estrategia Aldeas Juveniles para fomentar una cultura de paz entre los jóvenes.

El objetivo principal es convertir esta zona en un auténtico Territorio de Paz e Igualdad para sus habitantes.

Bajo esta visión, el gobierno local implementará el programa integral denominado “1, 2, 3 por Mi Escuela”.

Dicha iniciativa mejorará techumbres e iluminación en los planteles educativos para beneficio de los estudiantes de la zona.

Brugada Molina enfatizó que “para nosotros es prioridad la colonia Renovación” debido a su importancia social y económica actual.

Por otro lado, la administración capitalina apoyará la vocación de reciclaje y economía circular de las familias residentes.

Se buscará evitar la invasión de banquetas mediante la creación de espacios dignos para el aprovechamiento de residuos.

El plan incluye pláticas con la Secretaría del Medio Ambiente para formalizar y fortalecer estos procesos de trabajo.

Sobre este punto, la Jefa de Gobierno aseguró que darán “todo el apoyo que necesiten para que sigan con esta tarea”.

La intención es regularizar la actividad comercial sin afectar la movilidad peatonal ni la imagen urbana del sector.

De esta forma, se busca un equilibrio entre el sustento económico y el ordenamiento del espacio público colectivo.

Proyectos metropolitanos y vivienda digna

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, detalló que el presupuesto total subió considerablemente.

Para este ciclo, la dependencia proyecta ejercer mil 782 millones de pesos en diversas obras de infraestructura hidráulica.

Según el funcionario, “es una inversión histórica, que nunca se había visto” en la historia reciente de la capital.

Además, el titular de Segiagua explicó que la Jefa de Gobierno gestionó recursos clave con el Gobierno Federal.

El trabajo conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá ejecutar proyectos metropolitanos de gran alcance en el Valle de México.

Esparza destacó que “mil 200 se van a invertir en Iztapalapa porque es la alcaldía que tiene más necesidades”.

Finalmente, se anunció la construcción de un nuevo colector de más de un kilómetro de longitud en la zona.

Esta obra sustituirá la infraestructura obsoleta que anteriormente causó socavones y riesgos para la integridad de los vecinos.

Se estima que estas mejoras estructurales proporcionen una solución duradera a las fallas del subsuelo en la colonia Renovación.

En apoyo a la economía familiar, se ofrecerán créditos de vivienda de hasta 400 mil pesos por hogar.

Estos recursos podrán destinarse a mejoras estructurales, ampliaciones o mantenimiento preventivo de las propiedades de los ciudadanos interesados.

Con estas acciones transversales, el Gobierno de la Ciudad de México busca consolidar la justicia social en el oriente.