CDMX: Incautan más de mil 800 toneladas de autopartes

Operación Cazador CDMX: Combate robo de automotores y venta ilegal de autopartes en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac

Regeneración, 2 de diciembre de 2025. La Fiscalía y Seguridad Ciudadana de la CDMX realizaron una fase de la Operación Cazador en al menos cinco alcaldías de la CDMX para combatir el robo de vehículos y venta ilegal de autopartes.

Esto, indica el parte policial, «como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes en la capital de país».

Seguidamente se indica que se trata de una acción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

«Aseguraron mil 863 toneladas de autopartes, a través de la Operación Cazador, en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac».

En suma, se ejecutaron 20 cateos en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.

Además, cabe destacar que se indica que las acciones se llevaron a cabo del 12 al 27 de noviembre de 2025.

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes.

Esto es, explica el comunicado difundido en redes sociales, mil toneladas en la colonia Morelos, 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, ambas en Cuauhtémoc.

Además, de 20 toneladas en un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, Iztapalapa.

Durante el operativo, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó diez verificaciones administrativas en establecimientos comerciales.

Lo anterior, con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación correspondiente para su operación.

Sin embargo, se puntualiza «que todos los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente».

Los cateos se llevaron a cabo en estricto apego a los protocolos policiales y ministeriales y asimismo, con pleno respeto a los derechos humanos.

#ComunicadoConjunto | Como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes en la capital de país, la #SSC y @FiscaliaCDMX, aseguraron mil 863 toneladas de autopartes a través de la Operación Cazador, en las alcaldías…

E incluso, precisa que las acciones en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía CDMX y la SSC reiteran su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y combate a los delitos que afectan el patrimonio de las personas.

«Así como de contribuir a la construcción de una ciudad más segura y en paz», se indica.