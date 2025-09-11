Charlie Kirk, aliado de Trump, muere por disparo en Utah

Atentado a comentarista anti LGBT en evento universitario. «Todos debemos rezar…»: Trump. Liberan a primer sospechoso detenido.

Regeneración, 11 de septiembre 2025– Un tiroteo ocurrió en la Universidad del Valle de Utah en Orem, donde una bala impactó a Charlie Kirk, aliado de Trump. Kirk murió después en un hospital cercano.

Charlie Kirk, activista conservador estadounidense y destacado aliado de Trump, recibió un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah.

Diversos medios citaron a agentes de policía que confirmaron el incidente. Kirk ha sido hospitalizado y se desconoce la gravedad de sus heridas.

Charlie Kirk confirmed dead pic.twitter.com/gJ7sdAhiM2 — Idkblank (@Idkblank238382) September 10, 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó al incidente y dijo que todos debían orar por Kirk, calificándolo de «gran persona».

Turning Point USA

Kirk es conocido como el fundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que busca difundir ideas conservadoras entre los estudiantes de los campus estadounidenses.

También presenta un podcast con millones de seguidores.

Tiene 5,2 millones de seguidores en X y 7,3 millones en TikTok. Un video explícito del incidente está circulando por las redes sociales.

En el video, se ve a Kirk sentado en el escenario mientras una bala le impacta en el cuello y le sale sangre a borbotones. Se desconoce la autenticidad del video.

Reacciones

🇺🇸 – Charlie Kirk has officially been confirmed dead as a result of injuries sustained during the shooting.



Gentlemen, whether we admit it or not, we are at war. Low intensity conflict stage, but when the bullets are flying over YOUR head I'd imagine it feels pretty intense. pic.twitter.com/FsricT2ab2 — Micah 'Sinvex' Munger (@SinvexActual) September 10, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, reaccionó al incidente y dijo: «Recen por Charlie Kirk, una persona verdaderamente buena y un padre joven».

El jefe del FBI, Kash Patel, afirmó que se está llevando a cabo una investigación y que «los agentes llegarán al lugar de los hechos rápidamente».

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el ataque contra Charlie Kirk de «repugnante, vil y reprensible».

Añadió: «En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas».

La exvicepresidenta Kamala Harris también reaccionó al incidente, afirmando estar «profundamente consternada».

«Seamos claros: la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y debemos trabajar juntos para garantizar que no provoque más violencia».

Liberado

Ante ello, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo al presunto responsable del tiroteo en la Utah Valley University tras la muerte del presunto activista.

xQc react to Charlie Kirk confirmed dead after being shot at event at Utah valley university

"Found the video of the shooter running at the University roof top" pic.twitter.com/5IA3ScPAg7 — Bem🦆 (@bemsity) September 11, 2025

Sin embargo la detención duró un par de horas ya que fue liberado este mismo día, según el FBI.

“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden».

«Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”.

Así confirmó Kash Patel, director del FBI en X, antes Twitter.

Asimismo mencionó que buscará continuar sus investigaciones para poder atrapar al verdadero asesino del famoso activista.