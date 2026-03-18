Chelsea pagará 10 millones de libras por multa de Premier League

El Chelsea recibió una pena por la que no puede realizar fichajes por pagos ocultos en transferencias de futbolistas

Regeneración, 17 de marzo 2026– La Premier League ha impuesto al Chelsea una multa de 10.75 millones de libras, así como la restricción para contratar jugadores jóvenes durante un periodo de nueve meses y un posible bloqueo para adquirir jugadores del primer equipo.

Comienzos

Todo comenzó en la gestión de Roman Abramovich, quien fue dueño entre 2011 y 2018, cuando se efectuaron pagos ocultos relacionados con la transferencia de futbolistas.

Ese dinero no fue informado a las autoridades del fútbol, lo que infringe las normas por prácticamente ocultar fondos en traspasos.

En contraste, esos fondos sí fueron entregados a los representantes de los jugadores, algunos intermediarios y terceros.

Esto terminó afectando al conjunto inglés negativamente años después.

Todd Boehly

En 2022, el Chelsea cambió de dirección al llegar Todd Boehly como líder de los nuevos inversionistas de Estados Unidos.

Entonces, se detectaron fallos en los registros previos, informando ellos mismos sobre las irregularidades.

La Premier League luego anunció que iniciaría una indagación, subrayando que hubo algunas faltas a las reglas de la liga.

La liga consideró reducir el castigo por la colaboración recibida del club.

Grupo inversionista

Todd Boehly es el empresario principal del grupo de inversores BlueCo y también es copropietario de Los Angeles Dodgers.

En el grupo se incluyen Clearlake Capital, un fondo de inversión; Mark Walter, un inversor en deportes y Hansjörg Wyss, un empresario de Suiza.

En 2022, pagaron cerca de 4. 25 mil millones de libras por la nueva gestión.

Sin embargo, la situación no ha sido óptima hasta ahora, especialmente con la afición, que ha criticado a los nuevos propietarios.

Gastos elevados

El Chelsea tiene actualmente demasiadas contrataciones y altos gastos (más de mil millones de euros en jugadores desde la compra).

Sus resultados en el campo son inestables y han cambiado de entrenadores en poco tiempo.

Recientemente, en enero despidieron a Enzo Maresca, a pesar de haberles llevado a ganar el Mundial de Clubes el verano pasado.

Los Blues ocupan la sexta posición en la Premier League con 48 puntos y enfrentan una desventaja en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Este martes, se medirán en el campo contra el PSG, con un marcador global de 5-2 en contra.