Chicanada si Corte elimina prisión preventiva oficiosa acusa AMLO

La Suprema Corte no tiene poder de legislar. Abre la puerta a los que tienen poder, fuerza bruta y dinero. Además de más corrupción en jueces: AMLO

Regeneración, 8 de septiembre de 2022. El presidente AMLO se manifestó con relación al debate en la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa.

Y es que hoy jueves, tras cardiaco proceso, el pleno de la Corte decide si la prisión preventiva oficiosa es constitucional.

AMLO

-“…, sería una chicanada,” señaló AMLO en la conferencia Mañanera, a pregunta expresa de la prensa.

Y es que el presidente AMLO describió que se abre la puerta a la corrupción, al poder económico y de quienes tienen el poder de la fuerza.

-“Si se lleva a cabo esa reforma se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza, es plata o plomo».

Además, apunto: «No consideramos que convenga».

Corrupto

-«…, si tuviésemos un poder Judicial incorruptible, diríamos ‘bueno, el criterio del juez, tenemos un juez honesto, incapaz de venderse o de dejarse intimidar’».

Además aseguró que «de todas maneras se requeriría protección, porque de que van a haber amenazas, hay amenazas, pero tenemos pruebas de corrupción”.

No empuje

-“Para eso están los legisladores, por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes», señaló AMLO al indicar que la Corte no es legislativo.

Asimismo aclaró: «Si el artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales y extranjeras, existe un procedimiento que es la reforma en este caso a la Constitución».

Chicanada

Y es que AMLO señaló que de no seguirse la ruta constitucional, sería una chicanada.

-«Hacerlo de una manera distinta, subrayó, “sería una chicanada ¿no? Y los ministros no están para eso, ningún jurista, abogado o ciudadano podría hacerlo».

Así, precisó: «Entonces es mejor el procedimiento legal en este caso. Yo tengo mucha confianza que los ministros van a actuar con apego a la legalidad».

Diferencias

Seguidamente AMLO aclaró que tiene diferencias con los ministros, «no con todos, pero sí tenemos diferencias, ya las he mencionado».

-«…, tienen que ver con su conservadurismo-, sentenció».

Legalidad

-“¿Pero el hacer, pretender una chicanada de esas? No: Nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte», sentenció el presidente.

Y agregó: «¿Cómo quedaría, cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, por eso no creo que suceda».

Por otra parte, AMLO subrayó la importancia de respetar la legalidad constitucional:

-«… y si existe malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa hay que buscar la forma legal», insistió.