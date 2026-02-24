China veta contenidos digitales que se opongan a la maternidad

La reciente campaña de China demuestra cómo la política poblacional se ha trasladado al control del contenido digital

Regeneración, 23 de febrero 2026– La Administración del Ciberespacio de China (CAC), que es el principal regulador de internet en el país, anunció una campaña de un mes para retirar lo que considera contenido en línea perjudicial o desestabilizador durante las festividades del Año Nuevo Lunar.

Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar, que comienza el 17 de febrero y comprende nueve días festivos, resulta ser un momento habitual de encuentros familiares.

Para muchos jóvenes adultos chinos, es una época en la que se enfrentan a constantes preguntas de sus familiares sobre el matrimonio y la maternidad.

Este cuestionamiento habitual ha sido representado en gran medida en películas, obras de ficción y columnas de opinión.

Parece que Beijing ahora está decidido a manejar no solo el problema demográfico en sí, sino también la narrativa digital asociada.

Prioridad

La CAC ha señalado como prioridad cualquier contenido que «promueva conflictos entre géneros» o que acentúe lo que denominó «miedo al matrimonio» y «ansiedad por el parto».

El regulador describió su misión como crear un ambiente en línea festivo, pacífico y positivo para el Año Nuevo.

Para lograr esto, ha indicado a las principales plataformas de redes sociales que formen equipos de trabajo especializados.

Así como aumentar su equipo y intensificar las revisiones de contenido, especialmente en el periodo festivo, cuando el tráfico online incrementa.

Acciones

Además de los temas poblacionales, las acciones contundentes abarcan diversas categorías.

La CAC alertó sobre lo que llamó «basura digital», un término que generalmente se refiere a contenido sensacionalista destinado principalmente a captar clics.

El regulador enfatizó que no se aceptarán muestras ostentosas de riqueza, videos vulgares o violentos, ni imágenes o textos insinuantes.

En septiembre de 2025, la CAC tomó acciones contra la aplicación de noticias Jinri Toutiao de ByteDance y la empresa de navegadores UCWeb de Alibaba.

Esto fue debido a la supuesta propagación de contenido perjudicial, un día después de dar a conocer una campaña independiente de dos meses en redes sociales.

Censores

En el sistema chino, las empresas tecnológicas privadas actúan como censores de primer nivel.

Son responsables de convertir las directrices políticas generales en prácticas de moderación tanto algorítmica como humana.

La CAC opera tanto como entidad reguladora como ejecutora, evaluando el cumplimiento e interviniendo cuando lo considera esencial.

La última campaña destaca cómo la política demográfica se ha trasladado al control del contenido.

La meta del gobierno de impulsar la cantidad de nacimientos ya no se restringe a ayudas económicas, beneficios fiscales o cambios en las regulaciones de planificación familiar.

En la actualidad, se amplia a influir en el clima emocional de las conversaciones en la red durante la celebración con mayor significado simbólico del país.