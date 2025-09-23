Tumba colectiva de Madera declarada Sitio de Memoria

El 23 de septiembre de 1965 guerrilleros atacaron el cuartel militar de Madera, Chihuahua. Su tumba se declara Sitio de Memoria

Regeneración, 22 de septiembre 2025– «Se declara como Sitio de Memoria la tumba colectiva de Antonio Scobell Gaytán, Arturo Gámiz García, Emilio Gámiz García, Miguel Quiñones Pedroza, Oscar Sandoval Salinas, Pablo Gómez Ramírez, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaytán Aguirre, localizada en el panteón municipal de Ciudad Madera, Chihuahua.

El 23 de septiembre de 1965 tuvo lugar una acción insurgente en la que 13 miembros del Grupo Popular Guerrillero atacaron el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua.

Este evento desencadenó en gran parte el movimiento armado mexicano: la Liga Comunista 23 de septiembre adoptó su nombre en honor al ataque.

Enfrentamiento

Durante el enfrentamiento con elementos del Ejército mexicano, fallecieron los luchadores sociales:

Antonio Scobell Gaytán, Arturo Gámiz García, Emilio Gámiz García, Miguel Quiñones Pedroza, Oscar Sandoval Salinas, Pablo Gómez Ramírez, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaytán Aguirre.

Se determinó que por órdenes de Práxedes Giner Durán, gobernador del estado de Chihuahua (1962-1968), se cometieron una serie de actos violatorios.

Cadáveres

Fueron en contra de los cadáveres de siete de los combatientes fallecidos.

Ellos fueron lesionados y exhibidos en la plataforma de un camión maderero por la plaza principal de Ciudad Madera.

Posteriormente fueron inhumados en una fosa común del panteón municipal impidiendo que sus familiares pudieran recuperarlos para llevar a cabo ritos funerarios y negándoles un entierro digno.

Sitio de Memoria

Por tal motivo, la tumba ha sido considerada para ser declarada como Sitio de Memoria.

Esto, debido a la relevancia histórica de los hechos ocurridos para la historia reciente del país.

Y como parte de las medidas de satisfacción dictadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la resolución que se ha hecho referencia.