Cisjordania: Colonos impiden a niños palestinos ir a la escuela

Familias, alumnos y maestros realizan protestas pacíficas a diario en la zona donde está la cerca, que bloquea el acceso a la escuela

Regeneración, 22 de abril 2026– Según Save the Children, al menos 55 menores palestinos no han podido ir a la escuela en los últimos 10 días escolares, después de que colonos israelíes levantaran una cerca de alambre de espino que obstruye el acceso a sus clases en la Cisjordania ocupada.

El estado criminal de #Israel cuando puede asesina a los niños y niñas de Gaza y de Cisjordania, pero cuando no, los deja sin poder ir al hospital o la escuela.



"Abrid la carretera", les gritan los niñ@s palestinos en Cisjordania a los colonos israelíes que les dejen sin clases. pic.twitter.com/nKpMsIPLjo — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) April 21, 2026

Protestas

Alumnos, docentes y familias de Umm al-Khair, perteneciente a la provincia de Hebrón, han programado protestas pacíficas diarias en el área donde se ha instalado la cerca.

Convirtiendo el espacio adyacente en un aula informal al aire libre como forma de protesta por el cierre.

De acuerdo con el Grupo de Educación de Cisjordania, algunos menores fueron afectados por gases lacrimógenos durante las manifestaciones.

Los alumnos debían reanudar las clases este mes tras más de 40 días sin asistir.

Gaza-Palestina y la realidad de los niños y niñas ante el bloqueo total del ejército terrorista israelí contra la población civil..#CIJ_ICJ 🇵🇸⚖️🌎 pic.twitter.com/tObYTk9HNB — aapayés (@aapayes) April 22, 2026

Guerra en Irán

Esto ocurrió después de que las escuelas de toda Cisjordania cerraran tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, con el camino aún cerrado, los niños del pueblo llevan casi dos meses sin asistir a la escuela.

La lucha de la comunidad fue documentada en la película ganadora del Óscar de 2024, No Other Land.

A pesar de la atención internacional, esto no ha logrado frenar la violencia o la apropiación de tierras en la región.

Cerca

La instalación de la cerca se da en un contexto de ampliación de los asentamientos israelíes y el aumento de los ataques por parte de colonos en la Cisjordania ocupada.

Los asentamientos y puestos militares israelíes en territorios palestinos ocupados son considerados ilegales según la legislación internacional.

Save the Children indicó que colabora en Umm al-Khair directamente y mediante su socio, la Asociación para el Desarrollo Agrícola (PARC).

Ofreciendo materiales esenciales y apoyo para la supervivencia, tales como kits de invierno y alimentos para animales.

Niños de la aldea palestinos de Cisjordania se manifiestan y dan una clase al aire libre junto al alambre de púas que israelíes levantaron ilegalmente para bloquear el acceso a su escuela.

A estos niños se les niega su derecho a la educación llegando a lanzarles gas lacrimógeno. pic.twitter.com/yVvckcS13L — Susana Giacaman (@AsusaG) April 20, 2026

Bloqueo

Ahmad Alhendawi es el director regional de Save the Children para el Medio Oriente, el Norte de África y Europa del Este.

Él mencionó que el bloqueo representa «un preocupante ataque al derecho a la educación de los niños».

“Las autoridades israelíes y los colonos están acabando con cualquier sensación de seguridad que existía anteriormente…

…para los tres millones de palestinos que viven actualmente en Cisjordania”, añadió.

Derecho a la educación

“Ningún niño debería verse privado del derecho a la educación, tener demasiado miedo para ir andando al colegio o enfrentarse a la violencia en su trayecto escolar.”

Él afirmó que alumnos y docentes de todo el territorio palestino ocupado han sido asesinados, lesionados, arrestados y detenidos.

Mientras que los niños en Gaza han estado fuera de la escuela por tres años. «Corremos el riesgo de que surja una generación perdida», anunció.

«Necesitan volver a las aulas no solo para su desarrollo individual, sino también para el futuro de la sociedad palestina».

Colonos sionistas con la ayuda del ejército de "Israel", colocaron alambre de púas y bloquearon el camino a una escuela infantil de la aldea de Umm al-Kheir, en Cisjordania, para que los niños palestinos no puedan acudir al colegio.



La maldad contra los niños palestinos es el… pic.twitter.com/wksJ5NvxM6 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) April 20, 2026

Condición de los menores

De acuerdo con organizaciones de ayuda humanitaria, la condición de los menores en Cisjordania se deterioró en 2026 debido al aumento de las acciones militares.

Las restricciones crecientes a la libertad de desplazamiento y el incremento de la violencia por parte de los colonos son factores preocupantes.

Los adolescentes han reportado hostigamiento y agresiones al ir a la escuela.

Esta semana, dos menores perdieron la vida por ataques de colonos israelíes, según datos del Ministerio de Salud palestino.

Una niña llamada Masa, de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, le dice a un transeúnte que tiene demasiado miedo de ir a la escuela porque los vehículos del ejército de ocupación israelí han entrado en la zona Cuando le preguntan adónde va, responde que quiere ir con su padre pic.twitter.com/GdHXuyjodL — aapayés (@aapayes) April 16, 2026

Adolescente asesinado

En Hebrón, un joven de 16 años, Mohammad Majdi al-Jaabari, falleció tras ser atropellado por un automóvil que formaba parte de un convoy de seguridad.

Este acompañaba a un ministro israelí cerca del asentamiento de Kiryat Arba.

La agencia de noticias palestina Wafa señaló que el joven circulaba en bicicleta hacia la escuela poco después del amanecer cuando ocurrió el accidente.

El diario Haaretz citó a una fuente que indicó que el convoy proporcionaría protección a la ministra israelí de Asentamientos, Orit Strock, quien vive en un asentamiento en Hebrón.

De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, desde el 7 de octubre de 2023, más de 1,100 palestinos, incluyendo más de 230 niños, han fallecido en Cisjordania.