Unión Europea presta 90 mil millones de euros a Ucrania

Los fondos se encontraban bloqueados por el veto de Viktor Orbán, y con su derrota electoral, la UE autorizó la liberación

Regeneración, 22 de abril 2026– Este miércoles 22 de abril, la Unión Europea dio luz verde a un préstamo para Ucrania por un total de 90,000 millones de euros, tras el levantamiento del veto por parte del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien fue derrotado en las elecciones.

"It’s really a question of our life, of survival… we need this money very much."



Speaking to me just hours after the EU finally approved a key 90 billion euro loan for Ukraine, President @ZelenskyyUa tells me that without the funds, Ukraine was struggling to manufacture the… pic.twitter.com/aMCdDuZav8 — Christiane Amanpour (@amanpour) April 22, 2026

Fondos

Los fondos, que se destinarán a la defensa del país agredido por Rusia, provendrán de una deuda colectiva.

Se espera qué pasará con los 210,000 millones de euros de fondos rusos que están congelados. Así se llevará a cabo el significativo apoyo financiero hacia Kiev.

La derrota del líder húngaro, Viktor Orbán, quien perdió el 12 de abril después de 16 años al mando, comienza a modificar el panorama geopolítico global.

Los países de la Unión Europea (UE) dieron este 22 de abril la aprobación final para el préstamo y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

Proceso escrito

Las decisiones tomadas por los representantes de los Veintisiete ante la UE deben ser aún ratificadas mediante un proceso escrito.

Se espera que este proceso termine el jueves 23 de abril, según fuentes de la UE citadas por la agencia de noticias EFE.

La UE no anticipa que Ucrania reembolse el préstamo.

Aspiran a que el capital se recupere una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra tras el fin de la invasión llevada a cabo por el Kremlin en febrero de 2022.

Bélgica

Bélgica fue el principal opositor al uso de los fondos rusos congelados, ya que en su territorio se encuentra la mayor parte de ese dinero: 185,000 millones de euros en total.

Las autoridades belgas inicialmente se mostraron reacias por el temor a posibles problemas legales, como advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin.

Ucrania ha calculado que necesitará 135,000 millones de euros para asegurar el sostenimiento del país durante los próximos dos años.

Esto implica que el préstamo de 90,000 millones cubrirá dos tercios de sus necesidades.

Préstamo

El Gobierno de Volodímir Zelenski recibirá dicho préstamo en dos partes de 45,000 millones de euros, la primera en 2026 y la segunda un año después.

De su presupuesto anual, 28,000 millones de euros irán destinados a gastos militares, mientras que 17,000 millones se utilizan para necesidades generales del presupuesto.

Bruselas ha instado a otros países desarrollados que apoyan a Ucrania a que contribuyan con el resto de la financiación, que ya ha sido prometida para 2026.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha representado un golpe significativo a la financiación de la defensa ucraniana.

Presupuesto

El republicano redujo el presupuesto destinado a Kiev en hasta un 99%, según un informe del Instituto Kiel para la Economía Mundial, publicado en febrero de 2026.

Las probabilidades de desbloquear el préstamo mejoraron luego de que Orbán perdió las elecciones el 12 de abril.

El nuevo primer ministro, Peter Magyar, afirmó que no se opondría a los desembolsos.

Además, los ucranianos han reparado el oleoducto Druzhba y el petróleo está a punto de comenzar a fluir.