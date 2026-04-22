Ministro del Interior de Nepal renuncia, segundo en un mes

Sudan Gurung renuncia después de menos de un mes, mencionando preocupaciones sobre sus inversiones y otros temas

Regeneración, 22 de abril 2026– El ministro del Interior de Nepal ha renunciado, afirmando que habían surgido interrogantes sobre sus inversiones y otros asuntos. Esta es la segunda baja en el gobierno del país, que apenas lleva un mes en funciones.

This is Nepal’s Home Minister Sudan Gurung.



He resigned within just 26 days of becoming Home Minister due to corruption.



And Indian liberals and the opposition were praising him so much, calling him a great, revolutionary Gen Z leader. They were posting his videos – sometimes… pic.twitter.com/q92xS0WALo — Saffron Chargers (@SaffronChargers) April 22, 2026

Renuncia

Sudan Gurung anunció su renuncia el miércoles, subrayando que ciertas cuestiones deben ser investigadas, sin ofrecer más información.

“He dimitido del cargo de Ministro del Interior con efecto a partir de hoy”, compartió el político de 38 años en sus redes sociales.

“Para mí, la moralidad es más importante que un cargo, y no hay mayor poder que la confianza pública.

La vida pública debe ser limpia, los líderes deben rendir cuentas”, añadió Gurung, quien tomó posesión el 27 de marzo.

Nepal's home minister resigns



Sudhan Gurung quits post less than a month after appointment



Resignation amid questions over investment @MollyGambhir brings you this report by @murarka_saloni pic.twitter.com/d28WFq7M5Z — WION (@WIONews) April 22, 2026

Confirmación

Dipa Dahal, asesora de prensa del primer ministro Balendra Shah, confirmó que la renuncia de Gurung fue recibida.

Shah asumirá el control del Ministerio del Interior hasta que se designe un nuevo sucesor, indicó Dahal.

Gurung se hizo conocido públicamente después de ordenar la detención del ex primer ministro KP Sharma Oli y de su ministro del Interior, Ramesh Lekhak.

Esto en el marco de una investigación sobre su actuación durante la represión de las protestas juveniles el pasado mes de septiembre.

🚨 HUGE! #BalenShah aka Nepal’s Kejriwal Govt hit by EARLY SHAKE-UP



~ Home minister #SudanGurung quits amid serious CORRUPTION ALLEGATIONS within a month😂 pic.twitter.com/gaNXIDWRcR — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) April 22, 2026

Balendra Shah

El rapero convertido en político Shah, de 35 años y del partido Rastriya Swatantra Party (RSP), fue elegido primer ministro en las elecciones parlamentarias del mes anterior.

El RSP se fundó hace tres años con la promesa de luchar contra la corrupción, así como de ofrecer buena administración y transparencia.

En sus tres años como alcalde de Katmandú, capital de Nepal, Shah ganó popularidad por sus reformas.

A inicios de este mes, el gobierno formó una comisión integrada por cinco miembros, dirigida por un exjuez del Tribunal Supremo, para investigar los activos de políticos y oficiales.

Reformas

Esta comisión es parte del programa de reformas de 100 puntos del gobierno, que se presentó tras la llegada de Shah al poder.

Shah destituyó a su ministro de Trabajo a principios de este mes luego de que el RSP determinara que Dipak Kumar Sah había abusado de «la dignidad de su puesto».

Ya que buscó que su esposa fuera designada miembro del consejo de administración de la Junta de Seguros de Salud del país.

Nepal se encuentra actualmente en la posición 109 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.