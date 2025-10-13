CDMX de paz y esperanza, Capital de la Transformación: Brugada

PIB CDMX creció 3% en 1er trimestre 2025. 7a economía de América Latina. Inversión extranjera récord: 19 mil millones de USD: Brugada

Regeneración, 12 de octubre de 2025. Con un llamado a construir “la ciudad de la paz, de la esperanza y la capital de la transformación”, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó su Primer Informe de Gobierno.

Esto es, subrayando que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” es el principio que guía cada acción de esta administración.

Además expresó su reconocimiento a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad por la aprobación, por unanimidad, de distintas reformas en beneficio de la ciudadanía.

El texto se trata del recuento de acciones subrayadas por Brugada en beneficio de la capital

Brugada CDMX

Entre los avances más relevantes destacó:

La aprobación del Presupuesto , que contiene los grandes proyectos de inversión social, obras e infraestructura.

, que contiene los grandes proyectos de inversión social, obras e infraestructura. La reforma al Código Penal en materia de extorsión , donde la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en endurecer las sanciones, perseguir por oficio y castigar no sólo el delito consumado sino también la tentativa.

, donde la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en endurecer las sanciones, perseguir por oficio y castigar no sólo el delito consumado sino también la tentativa. La prohibición de la violencia contra los animales en espectáculos públicos , garantizando que nunca más un animal pueda ser violentado hasta la muerte como forma de entretenimiento.

, garantizando que nunca más un animal pueda ser violentado hasta la muerte como forma de entretenimiento. La regulación de transportes de micromovilidad, junto con otras reformas de gran impacto para la vida cotidiana en la capital.

En un debate donde se le atribuian hasta los problemas geológicos de CDMX al gobierno de Clara Brugada, me atreví a decir la verdad:



Que si bien CDMX tiene muchos problemas, Brugada es una de las gobernadoras mejor evaluadas del país e incluso, en seguridad, se le aprueba… pic.twitter.com/3rwHs0jDYS — Viri Ríos (@Viri_Rios) October 10, 2025

Asimismo, informó que esta misma mañana se entregó a la soberanía un conjunto de iniciativas fundamentales:

Iniciativa para expedir la Ley del Sistema de Cuidados , que convertirá a la Ciudad de México en la primera entidad en legislar sobre este tema.

, que convertirá a la Ciudad de México en la primera entidad en legislar sobre este tema. Reforma al Código Penal en materia de despojo , con el fin de aumentar las penas.

, con el fin de aumentar las penas. Reforma en materia de lesiones por razón de género , para sancionar con mayor severidad esta forma de violencia como un acto de discriminación y desigualdad.

, para sancionar con mayor severidad esta forma de violencia como un acto de discriminación y desigualdad. Reforma en materia del delito de asociación delictuosa , con el objetivo de incrementar las sanciones.

, con el objetivo de incrementar las sanciones. Reforma en materia de amenazas, para endurecer las penas y adicionar agravantes.

Presupuesto, austeridad, honestidad y buen gobierno:

Austeridad republicana: No hay lujos ni privilegios. Ningún servidor público cuenta con seguro de gastos médicos privado con cargo al erario; no se han comprado celulares ni vehículos para funcionarios. La Jefa de Gobierno usa su propio auto y teléfono.

No hay lujos ni privilegios. Ningún servidor público cuenta con seguro de gastos médicos privado con cargo al erario; no se han comprado celulares ni vehículos para funcionarios. La Jefa de Gobierno usa su propio auto y teléfono. Gobierno honesto: No hay nepotismo ni negocios con el dinero público.

No hay nepotismo ni negocios con el dinero público. Finanzas públicas sólidas: La CDMX es la entidad con mayor captación de recursos fiscales y la única con más recursos propios que federales.

La CDMX es la entidad con mayor captación de recursos fiscales y la única con más recursos propios que federales. Ingresos en crecimiento: La cuenta pública del segundo trimestre muestra un incremento del 26% en ingresos locales gracias a la confianza y pago oportuno de la ciudadanía.

La cuenta pública del segundo trimestre muestra un incremento del 26% en ingresos locales gracias a la confianza y pago oportuno de la ciudadanía. Deuda responsable: Al cierre de 2024 se logró un desendeudamiento de 1.8%. Principio: “menos deuda, más inversión”.

Al cierre de 2024 se logró un desendeudamiento de 1.8%. Principio: “menos deuda, más inversión”. Calificación Triple A: Fitch Ratings, Moody’s y HR Ratings ratificaron la más alta calificación crediticia para la Ciudad.

Fitch Ratings, Moody’s y HR Ratings ratificaron la más alta calificación crediticia para la Ciudad. Presupuesto 2025 histórico: Se propone un aumento de más de 4 mil millones de pesos para las alcaldías, el mayor en 20 años.

Se propone un aumento de más de 4 mil millones de pesos para las alcaldías, el mayor en 20 años. Inversión pública: 44 mil millones de pesos en obras e infraestructura, 18% más que el año anterior.

44 mil millones de pesos en obras e infraestructura, 18% más que el año anterior. FIMAS: 10 mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos en infraestructura, movilidad, agua y seguridad.

10 mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos en infraestructura, movilidad, agua y seguridad. Capacidades del gobierno: Más de 4 mil millones de pesos en equipos, maquinaria y vehículos para transitar de gobierno contratista a ejecutor. Meta: duplicar pavimentación con la mitad de gasto en tres años.

Más de 4 mil millones de pesos en equipos, maquinaria y vehículos para transitar de gobierno contratista a ejecutor. Meta: duplicar pavimentación con la mitad de gasto en tres años. Movilidad: Inversión cercana a 40 mil millones de pesos para fortalecer transporte público y electromovilidad.

Inversión cercana a 40 mil millones de pesos para fortalecer transporte público y electromovilidad. Vivienda: Presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos para atender la demanda y garantizar acceso a la vivienda.

Prosperidad compartida, empleo y desarrollo económico:

Potencia económica: La Ciudad de México es la séptima economía de América Latina. Modelo económico enfocado en ingresos, empleo formal, redistribución de riqueza y reducción de desigualdades.

La Ciudad de México es la séptima economía de América Latina. Modelo económico enfocado en ingresos, empleo formal, redistribución de riqueza y reducción de desigualdades. Crecimiento económico: PIB capitalino creció 3% en el primer trimestre de 2025, por encima del promedio nacional.

PIB capitalino creció 3% en el primer trimestre de 2025, por encima del promedio nacional. Confianza global: Inversión extranjera directa récord: 19 mil millones de dólares en el primer semestre, 36% más que el año anterior.

Inversión extranjera directa récord: 19 mil millones de dólares en el primer semestre, 36% más que el año anterior. Turismo en expansión: Más de 50 millones de visitantes al año, con crecimiento sostenido.

Más de 50 millones de visitantes al año, con crecimiento sostenido. Empleo formal: Informalidad en su nivel más bajo en 20 años y desempleo en mínimo histórico de 14 años.

Informalidad en su nivel más bajo en 20 años y desempleo en mínimo histórico de 14 años. Atracción de inversión: La Agencia de Inversiones captó 173 mil millones de pesos para la Ciudad.

La Agencia de Inversiones captó 173 mil millones de pesos para la Ciudad. Competitividad: CDMX ocupa el primer lugar nacional en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO.

CDMX ocupa el primer lugar nacional en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO. Economía social y solidaria: Transformación de FONDESO en entidad clave para democratizar la economía; apoyo a 860 cooperativas y creación de Cooperativas de Cuidados (CUCOS) .

Transformación de FONDESO en entidad clave para democratizar la economía; apoyo a 860 cooperativas y creación de . Agencia de empleo: Tecpantli Ipac (“puerta al trabajo”) ha atendido a 8 mil solicitantes.

Tecpantli Ipac (“puerta al trabajo”) ha atendido a 8 mil solicitantes. Basificación laboral: 600 millones de pesos destinados a nómina 8, beneficiando a 13 mil trabajadores.

600 millones de pesos destinados a nómina 8, beneficiando a 13 mil trabajadores. Empleo formal en aumento: Más de 3.5 millones de empleos registrados ante el IMSS; 60 mil nuevos entre enero y agosto.

Más de 3.5 millones de empleos registrados ante el IMSS; 60 mil nuevos entre enero y agosto. Innovación y ciencia: Presupuesto triplicado para SECTEI; 114 millones destinados a 100 proyectos. Ejemplos destacados: Software para monitoreo de muérdago. Plataforma de IA para diagnóstico de cáncer de mama. Plataforma EcoEmprende para MiPyMEs. Baterías de ion de litio y sodio nacionales para electromovilidad.

Presupuesto triplicado para SECTEI; 114 millones destinados a 100 proyectos. Ejemplos destacados: Digitalización: 100% de trámites y servicios del Registro Civil digitalizados.

100% de trámites y servicios del Registro Civil digitalizados. Conectividad: 2 mil nuevos puntos de wifi gratuito y aplicación de WhatsApp para comunicación directa con la ciudadanía.

2 mil nuevos puntos de wifi gratuito y aplicación de WhatsApp para comunicación directa con la ciudadanía. Vinculación global: La CDMX se suma al Plan México y lanzará junto al Gobierno Federal la consulta regional del T-MEC.

Construcción de paz y seguridad:

“Nunca responderemos con represión: nuestra responsabilidad es proteger y cuidar a todas y todos.”

Coordinación diaria: 294 reuniones de Gabinete para la Construcción de Paz; 145 sesiones con presencia de alcaldes para definir estrategias y acciones.

294 reuniones de Gabinete para la Construcción de Paz; 145 sesiones con presencia de alcaldes para definir estrategias y acciones. Reducción de delitos: Disminución del 60% en delitos de alto impacto (de 131 diarios en 2019 a 56 en 2025). En 2024-2025, reducción adicional del 12%. Homicidios dolosos: -50% vs. 2019 y -10% vs. 2024. Feminicidios: -48% respecto a 2024.

Eficacia policial: 3,869 detenciones de alto impacto de enero a septiembre 2025 (+20% vs. 2024). 14 grupos delictivos desarticulados. 90% de los casos de feminicidio con detenidos u órdenes de aprehensión.

Impunidad a la baja: Más judicializaciones y más feminicidas detenidos. Política de tolerancia cero al feminicidio y violencia contra las mujeres .

Más judicializaciones y más feminicidas detenidos. Política de . Fortalecimiento policial: 3,500 nuevas patrullas en operación. 20% más cuadrantes policiales. Modelo “Policía cerca de ti” con visitas casa por casa. 9% de incremento salarial y construcción del Hospital de la Policía .

Tecnología y vigilancia: 40% más cámaras de videovigilancia; 115 mil conectadas al C5 en 2025. Recuperación de módulos de seguridad: 30 rehabilitados este año, meta de 500 en total.

Atención a delitos específicos: Estrategias contra despojo, robo de vehículos y extorsión.

Estrategias contra despojo, robo de vehículos y extorsión. Género y proximidad: Unidad Especializada en Delitos de Género con 400 elementos.

Unidad Especializada en Delitos de Género con 400 elementos. Búsqueda de personas: Creación del Gabinete de Búsqueda de Personas con 20 instituciones y familias. Sistema único de gestión de casos y Protocolo de Búsqueda Inmediata. Gabinete Metropolitano de búsqueda y Centro de Resguardo Temporal Forense.

Resultados verificables: Todas las cifras son públicas, transparentes y auditables.

Todas las cifras son públicas, transparentes y auditables. Síntesis: Menos delitos, más detenciones. Menos impunidad, más justicia. Más paz, más seguridad.

Me encuentro ante el @Congreso_CdMex para rendir mi #1erInforme de Gobierno. Es un honor compartir los avances que, con el esfuerzo de todas y todos, hemos logrado. #LaFuerzaDeLaTransformación se siente con justicia, igualdad y bienestar para quienes habitamos la #CiudadDeMéxico. pic.twitter.com/QxEfLNzk4m — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 12, 2025

Obras, espacio público, infraestructura y movilidad:

Revolución del espacio público: Obras de infraestructura y adecuación urbana para cerrar desigualdades territoriales y garantizar el derecho a la ciudad.

Obras de infraestructura y adecuación urbana para cerrar desigualdades territoriales y garantizar el derecho a la ciudad. UTOPÍAS: Reconocidas por la ONU con el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat como modelo de alto impacto contra desigualdades. 16 UTOPÍAS en operación, con más de 5 millones de visitantes en un año . En construcción 14 nuevas UTOPÍAS, interviniendo 600 mil m² de espacio público, con auditorios, canchas, albercas, casas de día, centros de cuidado, comedores y más.

Iluminación y seguridad: 185 mil luminarias instaladas en 4 mil calles y avenidas. Programa Camina Libre, Camina Segura: 334 km de vialidades iluminadas, equivalentes a la distancia CDMX–Guanajuato.

Parques Alegría: Construcción de 20 parques en beneficio de niñas y niños.

Construcción de en beneficio de niñas y niños. Pavimentación estratégica: Programa Cualli Ohtli (Buen camino) : reencarpetamiento de 250 km lineales (equivalente a CDMX–Querétaro). Inversión de 2,600 millones de pesos .

Movilidad sustentable: Construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan , de 32 km . Avance en el Parque Elevado de Tlalpan (2 km, de Tlaxcoaque a Chabacano, conectando con la nueva Universidad de las Artes).

Recuperación urbana: Modernización de los 34 bajopuentes de Tlalpan . Rehabilitación integral de la Zona Rosa como espacio cultural, comercial y turístico de CDMX.



Movilidad:

Visión integral: Movilidad rápida, segura, sostenible, asequible e integrada para garantizar justicia territorial.

Movilidad rápida, segura, sostenible, asequible e integrada para garantizar justicia territorial. Cablebús: Construcción de 3 nuevas líneas (con el Gobierno Federal: Tlalpan; CDMX: Magdalena Contreras–Álvaro Obregón y Milpa Alta–Tláhuac). 40 km en total , beneficiando a 350 mil habitantes .

Metro: Inversión histórica en renovación, mantenimiento, accesibilidad y seguridad. 16 de noviembre: apertura de Línea 1 hasta Observatorio (beneficio: 850 mil personas diarias ). Próximas obras: renovación de Línea 3, modernización de Línea A (Zaragoza) y conclusión de Línea 12 (con apoyo federal). Sustituidas 38 escaleras eléctricas y mantenimiento a elevadores. Instalación de 5,000 videocámaras en estaciones.

Trolebús y electromovilidad: Construcción de Línea 0 del Trolebús (22 km Chapultepec–CU). Compra de 17 trolebuses eléctricos para la nueva línea CU–Huipulco (listo marzo 2026). Red eléctrica más grande del país: +100 km nuevos en transporte eléctrico.

Tren ligero: Adquisición de 17 nuevos trenes para la ruta Taxqueña–Xochimilco (“El Ajolote”). Beneficio para 200 mil usuarios con menor tiempo de espera.

Proyectos eléctricos: Centrobús eléctrico en el corazón de la capital. Primeros 4 autobuses eléctricos biarticulados en Línea 1 del Metrobús.

Ciclovías y bicicletas: +80 km nuevos de ciclovías. Duplicación del sistema Ecobici : 7 mil nuevas bicicletas en 500 estaciones.

CETRAMs: Rehabilitación de Universidad, Taxqueña y Huipulco.

Rehabilitación de Universidad, Taxqueña y Huipulco. Modernización del transporte: Sustitución de 425 microbuses chatarrizados por autobuses modernos.

Sustitución de por autobuses modernos. Trámites y simplificación: Licencia permanente aprobada; más de 1 millón emitidas , con recaudación de 1,500 millones de pesos .

Infraestructura peatonal: Intervención en 100 mil m² de banquetas para bienestar y seguridad de peatones.

Medio ambiente y agua, CDMX

Justicia ambiental: Política pública integral para cuidar suelo de conservación, aire limpio, acuíferos, biodiversidad y reverdecimiento urbano.

Política pública integral para cuidar suelo de conservación, aire limpio, acuíferos, biodiversidad y reverdecimiento urbano. Acción climática: Meta de reducir 35% emisiones de GEI al 2030 y 10% desde la iniciativa privada . Estrategias: movilidad sostenible, basura cero, reutilización de agua, energía verde.

Protección del suelo: Programa Altépetl : inversión de +1,000 millones de pesos para productores. Recuperados 4.5 millones m² de suelo verde invadido; ritmo de 100 mil m² cada semana . Declaratoria de la CDMX como libre de maíz transgénico . Patrimonio Biocultural : terrazas agrícolas de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta e Iztapalapa.

Revegetación y reforestación: Meta de 5 millones de árboles en 2025 y 40 millones hacia 2030 . Intervención en 20 mil árboles contra plagas y sustitución de 1,500 palmeras enfermas. 12 árboles patrimoniales reconocidos por la ciudadanía.

Ecotecnias: Instalación en 12 mil viviendas con captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.

Instalación en con captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos. Áreas verdes y protección ambiental: Limpieza del 40% de las 1,369 hectáreas de las 26 barrancas protegidas. Defensa del bosque de agua en Topilejo contra tala ilegal.

Gestión de residuos: Creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos y estrategia Basura Cero (transformar 50% de la basura). Proyecto del primer parque de economía circular en Bordo Poniente. Modernización de la planta de composta más grande de la CDMX; construcción de 2 nuevas plantas en 2026. Campaña “Transforma la ciudad: cada residuo en su lugar” desde enero.

Apoyo a alcaldías: Entrega de 250 camiones recolectores nuevos bajo esquema 1×1 con gobiernos locales.

Agua:

Visión integral: Transformar un modelo extractivista de más de 100 años en un ciclo integral con visión de cuenca para garantizar agua hoy y en el futuro.

Transformar un modelo extractivista de más de 100 años en un ciclo integral con visión de cuenca para garantizar agua hoy y en el futuro. Institucionalidad: Creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua .

Creación de la . Inversión récord: 5,200 millones de pesos en infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento.

en infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento. Agua potable: 1,900 millones invertidos en rehabilitación de 310 pozos (100% controlados y automatizados). Sustitución de 237 km de tuberías . Construcción y modernización de 6 plantas potabilizadoras (300 mil habitantes beneficiados). Recuperación de 1,000 litros/segundo de caudal sin extraer más agua.

Resultados locales: Milpa Alta: 86 millones de litros más al día; 60% menos reportes de falta de agua. Tlalpan: 20% menos fugas; 8 millones de litros recuperados diarios. Iztapalapa: duplicado servicio de agua del tanque Cerro de la Estrella (de 6 a 12 horas diarias).

Colaboración internacional: ONG aportaron sistemas tecnológicos que permitieron recuperar 70 litros/segundo adicionales (equivalente a 5 pozos).

ONG aportaron sistemas tecnológicos que permitieron recuperar (equivalente a 5 pozos). Drenaje y saneamiento: 1,800 millones invertidos ; +600 litros/segundo de agua tratada. Retirados 144 mil m³ de azolve (20 mil camiones) en presas y canales. Construcción/rehabilitación de 10 mil metros lineales de colectores en varias alcaldías.

Infraestructura estratégica: 1,500 millones en maquinaria y equipo , incluyendo 40 vactors. Programa Acupuntura Hídrica: 100 puntos de innovación para regenerar el ciclo del agua.

Gestión de lluvias: Operativo Tlaloque atendió en 24 horas el 95% de emergencias por lluvias intensas (las más fuertes en 40 años).

Agua Bienestar Atlitic: Distribución de 300 mil garrafones a bajo costo , con 13 millones de pesos en ahorro familiar .

Distribución de , con . Innovación en gestión: Creación de la Línea H2O y C5 del Agua , premiadas internacionalmente por la UCCI y Bloomberg City Lab.

Creación de la , premiadas internacionalmente por la UCCI y Bloomberg City Lab. Compromiso social: Planes hídricos con comunidades de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para recuperar la ciudad lacustre de CDMX.

Vivienda y ordenamiento territorial:

Política prioritaria: Garantizar el derecho a la vivienda digna, reducir desigualdades y abatir la exclusión habitacional.

Garantizar el derecho a la vivienda digna, reducir desigualdades y abatir la exclusión habitacional. Nueva institucionalidad: Creación de la Secretaría de Vivienda ; meta de 200 mil acciones de vivienda en el sexenio (30 mil en 2025).

Creación de la ; meta de en el sexenio (30 mil en 2025). Producción de vivienda: Programa Vivienda en Conjunto : 3 mil viviendas entregadas y 9 mil en construcción. Programa de Mejoramiento de Vivienda : 20 mil familias beneficiadas este año con obras, mantenimiento y ampliaciones.

Unidades Habitacionales: Creación de la Coordinación de Unidades Habitacionales . Programa OTOCH : rehabilitación integral de 1,200 unidades, con inversión duplicada de 600 millones de pesos .

Innovación social: Primer programa de vivienda pública en renta en México: parque inicial de 1,000 viviendas asequibles para jóvenes.

Primer en México: parque inicial de para jóvenes. Reconstrucción post-sismo: Para fin de año, 95% de viviendas dañadas en 2017 rehabilitadas o reconstruidas .

Para fin de año, . Viviendas en riesgo: Nuevo programa de atención integral; inversión millonaria en Tlatelolco para rehabilitar 6 edificios y recuperar su valor como ícono del urbanismo social.

Nuevo programa de atención integral; inversión millonaria en para rehabilitar 6 edificios y recuperar su valor como ícono del urbanismo social. Contra la gentrificación: Emisión de Bando 1 con 14 medidas . Envío al Congreso de la Ley de Rentas Justas y Asequibles , limitando aumentos a la inflación. Creación de la Defensoría Inquilinaria para garantizar derechos de arrendadores y arrendatarios.

Planeación metropolitana: Creación de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana . Instalación de órganos de gobierno del Instituto de Planeación y convocatoria participativa del Plan General de Desarrollo a 20 años . Impulso al Consejo Metropolitano para movilidad, seguridad, aire, agua y residuos; ampliación de la Zona Metropolitana de 63 a 84 municipios y alcaldías.

Gestión territorial: Ventanilla única de coordinación inmobiliaria para agilizar trámites y combatir la corrupción. Convenio interinstitucional por el Bosque de Agua con federación, Morelos y Estado de México. Propuesta de creación del Cabildo Metropolitano como espacio de gobernanza plural y democrática.



Educación:

Educación como motor social: Transformar las escuelas en el mejor espacio público.

Transformar las escuelas en el mejor espacio público. Renovación escolar: Meta: 2,778 planteles de educación básica renovados (100% de los públicos). Este año: 464 planteles intervenidos con inversión promedio de 2 millones de pesos cada uno .

Seguridad escolar: Programa Auxilio Escolar en secundarias y bachilleratos vespertinos. Reducción de 60% en incidentes afuera de escuelas intervenidas.

Innovación tecnológica: Programa Mixtli Digital : 500 escuelas equipadas con tabletas, pantallas interactivas, impresoras 3D, telescopios y lentes de realidad virtual. Democratización del acceso a la tecnología y reducción de brechas.

Educación comunitaria: PILARES: 300 sedes, 1 millón de personas atendidas en actividades deportivas, culturales, artísticas y de autonomía económica. Educación Utopía: 80 escuelas abiertas a la comunidad en tardes y fines de semana, con clases de ciencias, artes, idiomas y deportes.

Música en escuelas: Programa Do Re Mi Fa Sol : 500 escuelas, 150 mil niñas y niños beneficiados con instrumentos musicales.

Colaboración institucional: Reconocimiento al apoyo de la Autoridad Educativa Federal y la SEP .

Reconocimiento al apoyo de la y la . Educación media y superior: Instituto de Educación Media Superior: garantiza derecho a la educación a 32 mil jóvenes . Universidad de la Salud: 4 mil estudiantes en medicina y enfermería familiar y comunitaria.

Inclusión educativa: Celebración de la decisión federal de eliminar el examen de ingreso restrictivo con el programa “Mi Derecho, Mi Lugar”, garantizando acceso a educación media superior.

#LaFuerzaDeLaTransformación es poner al centro a las personas.

Seguiremos construyendo una ciudad de igualdad, justicia y esperanza; una capital feminista, incluyente y solidaria, una #CiudadUTOPÍA: La #CapitalDeLaTransformación.#1erInforme pic.twitter.com/ZURnz30s7m — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 12, 2025

Cultura:

Universidad de las Artes: Inversión de 300 millones de pesos . 9 mil m² en Tlaxcoaque, conectado con el Parque Elevado de Tlalpan. Será el gran centro de enseñanza superior del arte en la Ciudad.

Eventos masivos en el Zócalo: 26 grandes eventos con asistencia de +7 millones de personas . Ejemplos: Ofrenda de Día de Muertos, Verbena Navideña, Zocalito de las Infancias, conciertos de Lupita D’Alessio, Fito Páez y Residente.

Descentralización cultural: 500 conciertos comunitarios en colonias y espacios públicos con el programa Cuicatl, Ciudad que Suena .

Celebraciones históricas: Videomapping “Memoria Luminosa. México Tenochtitlan” : reunió a 1.5 millones de personas en el corazón de la capital.

Lectura y fomento cultural: Feria Internacional del Libro del Zócalo: más de 1 millón de asistentes . 190 Libroclubes: 600 actividades con participación de 10 mil personas . La CDMX reafirma su título como ciudad más lectora .

Deporte y cultura comunitaria: Entre PILARES y UTOPÍAS , deporte extendido a todos los territorios. Maratones y carreras comunitarias: +50 mil participantes. Clase masiva de box: 40 mil personas. 1er Torneo Oficial de Fútbol Infantil Ollamaliztli rumbo al Mundial 2026: participación de +700 equipos .



Salud:

UTOPÍAS de Salud: en operación varias y al final del sexenio serán 100 en total.

Prevención del cáncer de mama: Adquisición de 20 mastógrafos . Realización de +20 mil mastografías .

Vacunación: Aplicadas 2 millones de dosis para prevenir COVID, Tétanos, VPH y otras enfermedades. Coordinación semanal con instituciones federales para campaña contra sarampión. 400 mil personas vacunadas en 2 meses , lo que permitió contener brotes en CDMX.



Protección civil y gestión de riesgos:

Respuesta integral: Protección, seguridad y bienestar de personas y comunidades como eje central.

Protección, seguridad y bienestar de personas y comunidades como eje central. Atención diaria: En promedio se atienden 15 emergencias al día con coordinación interinstitucional.

En promedio se atienden con coordinación interinstitucional. Explosión de la pipa en Puente de la Concordia: Lamentable pérdida de vidas y afectaciones graves. Apoyo económico, psicológico y jurídico inmediato a las familias afectadas. Compromiso de reparación integral del daño con respaldo de instituciones federales de salud.

Atención a lluvias extremas: Apoyo de emergencia a 7,700 personas afectadas por lluvias históricas (alerta púrpura, récord en 40 años). Aplicación del seguro de la Ciudad en estos casos.

Prevención como pilar: Fortalecimiento del Atlas de Riesgos de la CDMX. Mejora del Sistema de Alertas Tempranas para lluvias.

Regulación de sustancias peligrosas: Nuevas reglas publicadas: Pipas con 20 mil litros solo circularán de 10 p.m. a 5 a.m. Límite de velocidad reducido a 30 km/h para transporte de sustancias peligrosas. Prohibición de pipas con más de 40 mil litros dentro de la CDMX.

Nuevas reglas publicadas:

Igualdad de género:

Revolución de los cuidados: Instalación de 25 espacios del sistema público de cuidados en casas de las 3R (reconocer, redistribuir, reducir). Incluyen: 25 centros de cuidado infantil, 25 casas de día para adultos mayores y personas con discapacidad, 25 lavanderías, comedores y espacios de relajación para mujeres. Ubicación en UTOPÍAS, ampliaciones de PILARES y otros espacios comunitarios .

Marco legal: Iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso para reconocer el valor del trabajo no remunerado de cuidados y erradicar la división sexual del trabajo.

Gobierno feminista: Parte del movimiento histórico de emancipación de las mujeres.

Parte del movimiento histórico de emancipación de las mujeres. Seguridad y justicia: Fortalecimiento de la Alerta por Violencia contra las Mujeres con 15 nuevas acciones para garantizar justicia, proteger la vida y cerrar la puerta a la impunidad. Red de Mujeres Siemprevivas: 200 mil familias visitadas para concientizar y prevenir violencias. Casas Siemprevivas (27) y Centros LIBRES (14) : atención integral a 100 mil mujeres víctimas de violencia. 1,000 mujeres con riesgo feminicida recibieron apoyo económico para garantizar independencia.

Autonomía económica: Programa de apoyo a emprendimientos y generación de ingresos liderados por mujeres.

Defensa de derechos: Creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos como herramienta de protección a infancias y mujeres.

Diversidad e inclusión: Creación del Gabinete de la Diversidad Sexual . Estrategia “Corazones Diversos” para garantizar derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.



Ciudad capital del bienestar y atención a grupos prioritarios:

Justicia social como eje: Política de bienestar universal, redistributiva y transparente, que beneficia a casi 2 millones de personas.

Expansión de la red de bienestar: Este año se incorporaron 700 mil nuevas personas (+35%).

Este año se incorporaron (+35%). Niñez y educación: Desde la Cuna: apoyo a 85 mil niñas y niños de 0 a 3 años. Mi Beca para Empezar: beca universal para 1 millón de estudiantes de preescolar y primaria. Útiles y uniformes escolares: más de 1 millón de apoyos entregados . Beca de transporte: 100 mil estudiantes de universidades públicas beneficiados.

Mujeres y salud: Programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas: 10 mil mujeres embarazadas atendidas. Reconocimiento al trabajo de cuidados con apoyos a 1,000 personas cuidadoras .

Adultos mayores: 77 mil personas mayores de 57 años apoyadas con ingreso básico universal. Pensión universal extendida a hombres mayores de 60 años, alcanzando también 77 mil beneficiarios .

Juventudes: ALDEA Juvenil: alternativa educativa para 2 mil jóvenes en exclusión social . Juventudes Autogestivas: apoyo a 250 iniciativas juveniles .

Turismo popular: Programa Colibrí Viajero: más de 500 mil personas viajaron por primera vez , algunas conocieron el mar.

Territorios de Paz e Igualdad: Estrategia territorial y comunitaria para desplegar instituciones en zonas con desigualdad e inseguridad, fomentando cultura de paz y no violencia.

Estrategia territorial y comunitaria para desplegar instituciones en zonas con desigualdad e inseguridad, fomentando cultura de paz y no violencia. Pueblos originarios e indígenas: Reconocimiento y participación a través del Consejo Consultivo y de Gobierno . 9 consultas indígenas realizadas. Programa Yólotl Anáhuac: mejora urbana y artística en pueblos originarios (Tlilhuaca, Mixquic, Atlapulco, Culhuacán, Huipulco, próximamente Topilejo y Santa Úrsula). Presupuesto de Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas multiplicado por 7 .



Migrantes CDMX:

Situación transformada: de 3 mil personas viviendo en calles a alojamiento garantizado. Capacidad de albergues triplicada y política pública de derechos.