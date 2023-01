Clarividente Lorenzo Córdova predice persecución; es farsante: AMLO

Lorenzo Córdova es un servidor público sin principios o ideales. No el más malo del grupo, hay peores. Lo lamento mucho, porque conocí a su papá: AMLO

Regeneración, 30 de enero de 2023. AMLO señaló que Lorenzo Córdova no tiene ningún problema en rechazo a las predicciones que hizo el funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) en el sentido de que será perseguido político cuando acabe su encargo.

Y es que AMLO fue cuestionado por las aseveraciones del funcionario. Al respecto atajó como falsedad las predicciones de Córdova y dijo:

-«…, es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante, aunque no es el más malo de ese grupo, hay otros peores, lo lamento mucho, porque conocí a su papá».

Peores

Y es que en algún punto de esta narrativa de la Mañanera de AMLO dijo que en el caso de Carlos Loret tiene, 6 departamentos y uno de super lujo en la capital.

-«¡Yo creo que no lo tiene ni Slim!», dijo el presidente y acotó: «Una mansión en Valle de Bravo, con bosque, lago artificial, albercas, con 20-30 mil metros cuadrados, ¿de dónde?”.

Lo anterior para ejemplificar que hay peores que Lorenzo Córdova.

Así, insistió en que muchos medios deberían explicar el origen de sus riquezas.

Invento

Y es que el presidente de México indicó que los conservadores están desesperados.

-«Los conservadores cada vez se desesperan e inventan más y por ello cometen errores garrafales. Lo de los rieles oxidados y el cambio de color al Mar Caribe son ejemplos de ello».

Lo anterior dijo AMLO entre risa y risa.

-«Me llama mucho la atención no sólo el caso de García Luna, sino de periodistas que se convirtieron como en empresas inmobiliarias», subrayó.

Además, interrogó sobre «¿Cómo compraron tantos departamentos y mansiones?».

Clarividente

Y es que Córdova Vianello insiste desde hace días en que teme ser perseguido por el Gobierno federal en cuanto pierda su fuero.

-“Él no tiene ideales, no tiene principios y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura porque él está creo que doctorado y es un racista, como muchos otros”, señaló AMLO

Por otra parte, pidió no confundir el nivel académico con la cultura, ya que “hay gente con doctorado, postdoctorado, científicos muy ignorantes”.

-“Pues es todo un grupo al que pertenece y esto fue lo que lo llevó por un mal camino. ¿Cómo es que se dice? Lo mal aconsejaron. Esa es mi percepción y no odio yo a nadie”, afirmó el presidente.

Lorenzo

-“Lo lamento, lamento su situación o que ande diciendo que es por otras cosas, que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, que le va a ayudar mucho”.

Además dijo AMLO que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, «por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos.

Plan B

Cabe destacar que en la Mañanera, AMLO habló sobre la polémica por el Plan B de la Reforma Electoral.

-“Si la Corte, que es hasta posible, rechazara la Ley Electoral. La verdad, la verdad, no pasaría nada. Sería una manchita más al tigre», sentenció el presidente.

Además porque «estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos”, advirtió.