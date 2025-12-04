Lanzan «Perreo por la Paz”, en marcha del 6 de diciembre

Un reggaetón con la voz de Sheinbaum habla de construir más bachilleratos cerca de casa, se ha vuelto viral hacia la marcha del 6 de diciembre

Regeneración, 3 de diciembre 2025– Además de la Marcha del Tigre, movilización que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre para mostrar apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha convocado por redes a un «Perreo por la Paz», como antesala a la marcha mencionada.

📢 ¡Corrupción bajo, "perreo por la paz" hasta arriba! 🏳️



💁🏻‍♀️ Aunque @Claudiashein desconocía la iniciativa, 👀 se mostró feliz de que los jóvenes usen su canción viral 📲🎶 para musicalizar la "Marcha del Tigre". 🐯#ClaudiaSheinbaum #PerreoPorLaPaz #4T pic.twitter.com/PXvdaEFwJL — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 3, 2025

Convocatoria

Fer Casique, integrante del colectivo Jóvenes por la Paz y usuaria de redes sociales, fue quien lanzó la convocatoria.

“Jálate al perreo por la paz”, posteó, invitando a más jóvenes a reunirse este 6 de diciembre, a las 8 de la mañana en el Caballito de Reforma, en la Ciudad de México.

El llamado se ha realizado con un remix que se ha hecho viral y que circula en redes sociales.

En él se escucha a Sheinbaum haciendo hincapié en que se construirían más preparatorias cerca de las casas.

Para que los y las jóvenes no tengan que abandonar sus estudios y tengan la oportunidad de estudiar.

Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada al respecto este miércoles en la mañanera.

Señaló entonces que el remix y el video que se viralizó en redes con su voz, lo había hecho una joven de Jalisco.

Dijo que en un evento había dicho la frase que se utilizó en el remix al ritmo de reggaetón, para que todos fueran a la preparatoria más cerca de su casa.

¿Ya están listos para el #PerreoPorLaPaz?



Jóvenes convocan en El Caballito este 6 de diciembre para formar parte del contingente que marchará hasta el Zócalo.



Ahí nos vemos. ❤️‍🔥 https://t.co/VA0KEqqrRS — Beatriz (@bethcastilloo) December 2, 2025

“Esta chica de Jalisco hizo este video, y se hizo viral. Ahora llego a los lugares y me cantan la canción los jóvenes, sobre todo”.

Dijo que la deserción escolar a nivel preparatoria disminuyó mucho con la Beca Benito Juárez, implementada con AMLO, casi el 20%.

Sin embargo, aún había muchos jóvenes que dejaban la escuela.

Razones de deserción

Explicó que se preguntaron las razones de esto, y una de las primeras razones era que llevaba mucho tiempo viajar de la casa a la escuela.

Algunos jóvenes tardaban entre hora y hora y media para llegar. La segunda razón era que no les atraía la escuela, entre otros temas.

Más preparatorias, cerca de la casa 🎶🎼🎵 pic.twitter.com/D4dqFDTSl3 — Pablo Mora (@PabloMoraMx) November 22, 2025

De ahí nació la idea de crear preparatorias cerca de casas, y para hacer más atractivo el bachillerato se hizo el mecanismo de Bachillerato Nacional.

Con esto, ya todas las preparatorias tienen materias comunes y materias particulares, dependiendo si es bachillerato técnico o bachillerato general o del lugar en donde estén.

Dos certificados

Recordó que los jóvenes de bachillerato ahora saldrán con dos certificados, uno de la SEP y uno de la institución de educación superior.

Por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, lo que garantiza que haya mayor unidad en el bachillerato nacional.

“Y bueno, ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía, es noticia”, dijo la presidenta.