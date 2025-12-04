Internacional Socialista expulsa al PRI por derechista

Alianzas del PRI con el PAN en 2021 y 2024 viraje sostenido hacia posturas conservadoras que contradicen los valores progresistas y… adiós !

Regeneración, 3 de diciembre de 2025. En redes destacan que la Internacional Socialista (IS) anunció la expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de su organización.

Cabe destacar que se argumenta que el PRI abandonó los principios socialdemócratas y se ha alineado con posiciones políticas de derecha.

PRI

#ULTIMAHORA

🚨 PEDRO SÁNCHEZ EXPULSA AL PRI de la Internacional Socialista por las acciones violentas de @alitomorenoc en el Senado



El PRI fue expulsado por la organización encabezada por el Presidente Español, Pedro Sánchez, por las actitudes porristas de Alito,… pic.twitter.com/wpiH7T0Gmw — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 4, 2025

Por otra parte, se indica que la decisión fue adoptada después de varias deliberaciones internas y señala su condena a las alianzas del PRI.

Así, la IS consideró que las alianzas electorales que el PRI estableció con el Partido Acción Nacional (PAN) en 2021 y 2024 evidenciaron un viraje sostenido hacia posturas conservadoras.

Mismas que contradicen los valores progresistas que la agrupación internacional promueve.

Directivos de la organización señalaron que el comportamiento político del PRI en los últimos años se distanció de la agenda histórica de justicia social y democracia.

Misma agenda que la Internacional Socialista busca fortalecer en sus partidos miembros.

Dice

La expulsión ocurre tras múltiples llamados de advertencia que el organismo internacional habría enviado al PRI para revisar su estrategia de alianzas y su plataforma ideológica.

Es decir, sin que el partido modificara su rumbo.

Analistas internacionales señalaron que la resolución representa un revés simbólico para el priismo, que formó parte de la IS por décadas.

E incluso, uno de los partidos latinoamericanos con mayor peso dentro de la agrupación durante el siglo XX.

Interna

La Internacional Socialista (IS), una organización global que agrupa los partidos políticos socialdemócratas, laboristas y de izquierdas.

Y es que en redes se detalla que el organismo, bajo la dirección del presidente de España, Pedro Sánchez, ha expulsado al tricolor después de casi 30 años de afiliación.

Fundada en 1951, la organización agrupa a 132 partidos de todo el mundo, entre ellos al partido que gobernó México por 70 años sin pausa.

Además, el priista encabezó la vicepresidencia mundial de la IS hasta julio de 2024.

No que importe mucho, pero sí que dice bastante. En tanto, acá le hacen favor de darle tiempo aire y espacios mientras la comentocracia le deja pasar todo. Así las cosas. https://t.co/OKGFaADhjH — sergio palomino (@sspalomino) December 3, 2025

Señala

Por otra parte, El País dice que una fuente con conocimiento de la decisión cuenta a este periódico que el comité de ética consideró la expulsión después de que el PRI se mostrara disconforme con algunos procesos internos.

En especial con la elección del presidente del comité para América Latina, celebrada en febrero pasado en un congreso en Madrid.

Donde además, el tricolor acusó la carencia de legitimidad en la designación de Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Y donde no eligieron a Alito.