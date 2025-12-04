Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata polémica

Pedro Haces respondió a través de un mensaje en X asegurando que en la Cámara de Diputados “todas las voces pueden ser escuchadas”

Regeneración, 3 de diciembre 2025– Diputados de Morena, PRI, PAN y el Partido Verde, recibieron esta tarde al rabino israelí David Yosef, defensor del genocidio en Gaza, en la oficina de Pedro Haces, lo que generó fuertes críticas de morenistas.

Denuncia

La activista Arlin Medrano denunció que entre los que asistieron a la reunión están Miguel Alejandro Alonso (PRI) y ⁠Éctor Jaime Ramírez (PAN).

Además, estuvieron ⁠Carlos Arturo Madrazo (PVEM), Teresita de Jesús Vargas y Raymundo Vázquez Conchas, ambos de Morena.

No es la primera vez que legisladores muestran su respaldo a defensores del genocidio en Palestina, recordó la activista.

El Grupo Parlamentario de Morena no fue consultado sobre la instalación del grupo de amistad con Israel y tampoco sobre la invitación a un sionista. Reprobamos estas acciones llevadas a cabo a hurtadillas en la Casa de un Pueblo que repudia el genocidio contra Palestina.

“Cuando siete compatriotas íbamos en la Global Sumud Flotilla arriesgando nuestras vidas, hubo diputadas y diputados…

…que tuvieron la osadía de querer hacer un grupo de amistad México-Israel a pesar de esta situación”, expuso.

Diputados

El Diputado de Morena Manuel Vázquez Arellano confirmó que al rabino israelí se le recibiría en el salón de legisladores, pero la reunión se llevó a cabo en la oficina de Pedro Haces.

Ellos fueron los 4 diputados valientes que no solo protestaron, sino que además salieron a defender la humanidad pese a las consecuencias en tiempo real frente a la invitación del sion*smo que ha asesin*do a más de 700,000 vidas. Busca a tu diputadx y pregúntale si ya salió a…

“No es posible que aún en nuestra banda y en nuestro movimiento no entiendan que no se puede apoyar al genocidio que se está perpetuando.

No es posible que seamos cómplices”, expuso en un video que difundió en sus redes.

La Diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz cuestionó asimismo: “¿Por qué hacer las cosas a hurtadillas, a escondidas?” mientras sostenía una bandera de Palestina, en un video.

Pedro Miguel, escritor y fundador de Morena, calificó como “lamentable, indignante y absurdo” la intención de instalar en el Salón Legisladores de San Lázaro un Grupo de Amistad México-Israel.

Describió al rabino David Yosef como “un ultrasionista y mileísta defensor del genocidio en Gaza”.

El exsoldado estadounidense Anthony Aguilar pasó varios meses en Gaza durante el genocidio. Pensaba que iba a entregar ayuda a los palestinos que estaban siendo sometidos al hambre por Israel, pero lo que vio fue un plan para expulsar a los palestinos de sus tierras.

Respuesta de Haces

Ante el cuestionamiento, Pedro Haces respondió a través de un mensaje en X a Pedro Miguel.

En él, aseguró que en la Cámara de Diputados “todas las voces pueden ser escuchadas”.

“Tengo la libertad de recibir a quien yo quiera, tú a mí no me vas a decir que tengo que hacer, toda persona que me visite es bienvenida.

La casa del pueblo (@Mx_Diputados ) es de puertas abiertas.

Diputado @PedrohacesO,



Diputado @PedrohacesO,

Usted no está recibiendo visitas en la sala de su casa. Está abriendo las puertas de un Poder del Estado – que le pertenece al pueblo – al gran Rabino de Israel, es decir a los promotores de un genoc*dio, con el fascismo no se sienta se combate. Esa…

Con diálogo y respeto fortalecemos un espacio donde todas las voces pueden ser escuchadas”.

Así dijo además, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Haces también dijo a la prensa que recibió a Yosef en su oficina porque entre la comitiva que acudió hoy a la Cámara de Diputados estaban amigos suyos.

«Son empresarios mexicanos de origen judío, que pagan impuestos y han hecho muchas inversiones en este país.

Vienen a saludarme, son amigos míos personales», dijo Haces a la prensa.