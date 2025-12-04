Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata polémica

Pedro Haces respondió a través de un mensaje en X asegurando que en la Cámara de Diputados “todas las voces pueden ser escuchadas”
Regeneración, 3 de diciembre 2025– Diputados de Morena, PRI, PAN y el Partido Verde, recibieron esta tarde al rabino israelí David Yosef, defensor del genocidio en Gaza, en la oficina de Pedro Haces, lo que generó fuertes críticas de morenistas.
Denuncia
La activista Arlin Medrano denunció que entre los que asistieron a la reunión están Miguel Alejandro Alonso (PRI) y Éctor Jaime Ramírez (PAN).
Además, estuvieron Carlos Arturo Madrazo (PVEM), Teresita de Jesús Vargas y Raymundo Vázquez Conchas, ambos de Morena.
No es la primera vez que legisladores muestran su respaldo a defensores del genocidio en Palestina, recordó la activista.
“Cuando siete compatriotas íbamos en la Global Sumud Flotilla arriesgando nuestras vidas, hubo diputadas y diputados…
…que tuvieron la osadía de querer hacer un grupo de amistad México-Israel a pesar de esta situación”, expuso.
Diputados
El Diputado de Morena Manuel Vázquez Arellano confirmó que al rabino israelí se le recibiría en el salón de legisladores, pero la reunión se llevó a cabo en la oficina de Pedro Haces.
“No es posible que aún en nuestra banda y en nuestro movimiento no entiendan que no se puede apoyar al genocidio que se está perpetuando.
No es posible que seamos cómplices”, expuso en un video que difundió en sus redes.
La Diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz cuestionó asimismo: “¿Por qué hacer las cosas a hurtadillas, a escondidas?” mientras sostenía una bandera de Palestina, en un video.
Pedro Miguel, escritor y fundador de Morena, calificó como “lamentable, indignante y absurdo” la intención de instalar en el Salón Legisladores de San Lázaro un Grupo de Amistad México-Israel.
Describió al rabino David Yosef como “un ultrasionista y mileísta defensor del genocidio en Gaza”.
Respuesta de Haces
Ante el cuestionamiento, Pedro Haces respondió a través de un mensaje en X a Pedro Miguel.
En él, aseguró que en la Cámara de Diputados “todas las voces pueden ser escuchadas”.
“Tengo la libertad de recibir a quien yo quiera, tú a mí no me vas a decir que tengo que hacer, toda persona que me visite es bienvenida.
La casa del pueblo (@Mx_Diputados ) es de puertas abiertas.
Con diálogo y respeto fortalecemos un espacio donde todas las voces pueden ser escuchadas”.
Así dijo además, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
Haces también dijo a la prensa que recibió a Yosef en su oficina porque entre la comitiva que acudió hoy a la Cámara de Diputados estaban amigos suyos.
«Son empresarios mexicanos de origen judío, que pagan impuestos y han hecho muchas inversiones en este país.
Vienen a saludarme, son amigos míos personales», dijo Haces a la prensa.