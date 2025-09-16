Datos que no sabías sobre México que te volarán la cabeza

México es un país único y su legado histórico es atractivo para propios y extraños pero, ¿sabías estos datos sobre nuestra gran nación?

RegeneraciónMx, 16 de septiembre.- Al hablar de México es hacerlo sobre un país extraordinario, con un legado cultural e histórico que lo convierte en una nación única. Sus paisajes, tradiciones y secretos sorprenden tanto a locales como a visitantes.

Aunque muchos lo desconocen, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, denominación reconocida en su Constitución. Este detalle marca la diferencia respecto a su uso cotidiano.

La bandera mexicana se diseñó en 1821, pero tardó 147 años en convertirse oficialmente en el símbolo nacional. Fue hasta 1968 cuando se reconoció como estandarte patrio.

En Puebla se encuentra la Gran Pirámide de Cholula, considerada la más grande del planeta. Sus dimensiones alcanzan 450 metros por lado y 55 metros de altura, superando a Egipto.

México es el país de habla hispana con mayor población. Con más de 120 millones de habitantes, supera incluso a España y otros países latinoamericanos en número de hispanohablantes.

Un dato sorprendente es la riqueza lingüística. Existen 68 lenguas indígenas reconocidas y más de 360 variantes. Aunque no lo creas, México no tiene lengua oficial.

La cerveza mexicana es mundialmente reconocida. De hecho, México es el mayor exportador de cerveza en el planeta, con Corona como una de las marcas más consumidas en el extranjero.

El chocolate tiene origen en tierras mexicanas, gracias a civilizaciones como los olmecas, mayas y aztecas, que lo utilizaban en rituales y lo consideraban un regalo de los dioses.

En el ámbito educativo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la universidad más grande del mundo, con más de 360,000 estudiantes matriculados. Fundada en 1551, también es la más antigua de Norteamérica.

México es diverso en climas y ecosistemas: desde desiertos en el norte hasta selvas en el sur. Alberga una de las mayores biodiversidades del mundo.

Vivir en México significa habitar uno de los países más bellos y sorprendentes del planeta.