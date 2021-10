«Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor», dice Claudio X; y le responden: «Toma nota de mi, nos vemos donde quieras»

Regeneración, 22 de octubre del 2021. Claudio X González, el derechista opositor a AMLO llamó en Twitter a tomar nota de todos aquellos que por acción u omisión alentaron las acciones de la presente administración.

Y es que en su mensaje Twitter dice que la 4 Transformación es «una gran farsa, acabará mal, muy mal».

Dicho lo anterior llama a «tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México».

«Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor», advirtió.

Sobra decir que se trata de una lista muy grande, de millones, entre los que se cuentan a los que votaron por AMLO e incluso los que se abstuvieron.

Pero más aún, abarca a quienes desde la oposición o simplemente desde la ciudadanía, de todos los rincones del país, han caminado junto con el gobierno democráticamente electo.

Con relación al dicho del empresario que ha encabezado los amparos en contra de la obras como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, en redes le preguntan si es amenaza a toda la gente:

Cabe recordar que Claudio X. González Laporte, padre del activista, es uno de los empresarios más ricos del país y opositor a ultranza de la 4T, junto con su hijo.

Mismo al que le contestan: Nos vemos donde quieras…

Orale y el que divide es aquel? Yo vote por el y no me arrepiento , toma nota de mi , nos vemos donde quieras , lo discutimos y me dices que piensas hacer con alguien como yo, pero de frente , si algún día regresan al poder no voy a amagar con irme del país , aquí estaré firme

