Colima: Vinculan a proceso a exgobernador por peculado

El exmandatario de Colima Ignacio Peralta y su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, enfrentarán cargos de peculado

Regeneración, 8 de abril 2026– Ignacio Peralta Sánchez, quien fue gobernador de Colima, así como Carlos Noriega García, su exsecretario de Planeación y Finanzas, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, según comunicó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.

Juez

Un juez de control tomó esta decisión después de escuchar a la Fiscalía, que presentó varios elementos en la audiencia.

Los elementos presentados mostraban presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos en el gobierno anterior.

La fiscal encargada de combatir la corrupción, Esperanza Ramírez Vela, señaló que el juez estableció un plazo de cinco meses para las investigaciones adicionales.

Durante este periodo, las partes involucradas tendrán la oportunidad de presentar pruebas y argumentos nuevos. Ambos exfuncionarios se enfrentarán al proceso en libertad.

Audiencia

En dicha audiencia, el exgobernador afirmó que las modificaciones al presupuesto que son objeto de cuestionamiento estaban dentro de sus competencias legales.

Además, indicó que proporcionará pruebas técnicas y legales para demostrar que actuó en conformidad con la ley.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado la cantidad del supuesto daño patrimonial ni los detalles de las operaciones bajo investigación.

Sin embargo, este caso es visto como significativo, ya que implica a un exgobernador en un procedimiento penal relacionado con la administración de fondos públicos.

Investigaciones

Ramírez Vela mencionó que hay otras investigaciones en curso contra exfuncionarios de la administración anterior.

Y comentó que estas podrían llevarse a la justicia a medida que se avancen las pesquisas.

Respecto a Carlos Noriega, el exsecretario de Finanzas ya había enfrentado otros problemas legales.

Juicio

Y fue recientemente inhabilitado por un periodo de cinco años para asumir cargos públicos, debido a un juicio relacionado con su gestión de las finanzas estatales.

La gestión de Ignacio Peralta en Colima ha sido objeto de críticas por problemas económicos.

Estos incluyen deudas con proveedores y empleados, acusaciones de falta de liquidez y dificultades en la provisión de servicios públicos.