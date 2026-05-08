Rusia atacará Kiev si Ucrania interrumpe el desfile del 9 de mayo

Moscú rechazó la propuesta de tregua indefinida presentada por Kiev, que entró en efecto a medianoche sin respuesta del Kremlin

Regeneración, 8 de abril 2026– Este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia solicitó a todas las naciones con representación diplomática en Kiev que retiren a su personal y advirtió sobre un posible ataque masivo con misiles en el centro de la ciudad.

🟣Rusia insiste en la tregua y amenaza con bombardeos si Ucrania ataca el desfile del Día de la Victoria



El Kremlin pidió a las embajadas en Kiev evacuar a su personal en caso de un ataque ruso contra la ciudad. Rusia teme que Ucrania ataque Moscú el día del desfile militar con… pic.twitter.com/oPschKOyWa — DW Español (@dw_espanol) May 7, 2026

Celebración

Este ataque ocurriría si Ucrania intenta interrumpir las festividades del 81 aniversario de la victoria soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Moscú celebra esta ocasión cada 9 de mayo con un desfile en la Plaza Roja.

La advertencia fue hecha por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajarova.

Se comunicó a través de un aviso oficial enviado a todas las embajadas en Ucrania.

Drones

Zajarova mencionó que Zelensky habló en la cumbre de la Comunidad Política Europea sobre la posibilidad de que drones sobrevolaran la Plaza Roja durante el desfile.

Para Moscú, esos comentarios son considerados una amenaza para interrumpir el evento, aunque Kiev no los presentó de esa manera.

Días antes, el Ministerio de Defensa ruso había hecho una declaración sobre esto a través de la aplicación MAX, impulsada por el Kremlin.

En el comunicado, se advierte que si Ucrania «intenta llevar a cabo sus planes criminales para interrumpir la celebración,» habrá consecuencias.

Texto

El texto afirma que las fuerzas rusas “realizarán, en respuesta, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”.

Zelensky había anunciado el lunes una tregua indefinida que comenzaría a partir de la medianoche del martes al miércoles.

Lo hizo en respuesta a un alto el fuego de 48 horas que Putin declaró de manera unilateral para los días 8 y 9 de mayo.

La propuesta ucraniana estaba condicionada únicamente a la reciprocidad de Moscú, que no dio ninguna respuesta.

Propuesta

Putin hizo la propuesta de la pausa de dos días durante una llamada con Donald Trump el 29 de abril.

De acuerdo con el Kremlin, Trump apoyó la propuesta.

Kiev pidió más información y reiteró que cualquier tregua real debía durar, al menos, 30 días, ser incondicional y contar con métodos externos de verificación.

Las tensiones aumentaron cuando un dron ucraniano impactó un edificio en Moscú, a unos diez kilómetros del Kremlin, como confirmó el alcalde Serguéi Sobianin.

El Kremlin anunció que el desfile del 9 de mayo no presentaría armamento militar, algo poco común en una celebración que durante años mostró la fuerza militar rusa.

Amenaza o debilidad

Moscú justificó esto por la “amenaza terrorista” proveniente de Kiev, mientras que Zelensky lo consideró un signo de debilidad.

“No pueden permitirse usar equipamiento militar y temen que los drones sobrevolarán la Plaza Roja,” declaró en Ereván.