Trump desclasifica archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre

Se trata de 162 documentos que fueron difundidos por la Administración Trump. Críticos afirman que es una distracción

Regeneración, 8 de abril 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que el Departamento de Defensa difundió el primer grupo de documentos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados, como parte de un esfuerzo por ser “totalmente transparentes”.

🔴 Aquí están todos los videos publicados hoy por Donald #Trump sobre #OVNI #OVNIs #UFO #UAP, o como los quieran llamar, son todos cosas volando y "no identificadas".



Dura media hora pero seguro les interesará mirar.



La mayoría de ellos NO SON NÍTIDOS🧐pic.twitter.com/QTvQiE7jyV — Siempre está pasando algo. (@sepaoficialenx) May 8, 2026

Archivos

“En cumplimiento de mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis.

Y fenómenos aéreos no identificados para su revisión y estudio por parte del público”, indicó Donald Trump en un mensaje emitido el viernes 8 de mayo.

El presidente aseguró que dio órdenes a su gobierno de localizar y entregar documentos oficiales que traten sobre supuesta vida en otros planetas.

Así como sobre objetos voladores no identificados y eventos aéreos inusuales.

Mensaje

“Mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos y videos la gente podrá decidir por sí misma.

‘¿Qué demonios está pasando?’”, comentó.

Trump terminó su mensaje invitando a todos a examinar el material publicado: “¡Que lo disfruten! ”.

El conjunto consiste en 162 documentos que abarcan imágenes, papeles y videos, los cuales serán actualizados de manera regular.

🚨TRUMP RELEASES FIRST UFO FILES AS ‘ALIEN’ THEORIES ERUPT WORLDWIDE 🚨



The Trump administration has released the first batch of long-awaited UFO files containing hundreds of videos, photographs and government records linked to alleged extraterrestrial activity.



Among the most… pic.twitter.com/OFf0OCPhRh — Benonwine (@benonwine) May 8, 2026

Clasificaciones

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas.

Y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró esta iniciativa y respaldó el trabajo de la agencia.

En particular en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para descubrir los misterios del universo.

Son reales: Obama

Cuando se le consultó al expresidente Obama sobre vida extraterrestre, él contestó que no existían instalaciones secretas bajo la tierra y afirmó:

“Son reales, pero yo no los he visto”.

El presidente estadounidense respondió a estos comentarios y acusó a Obama de revelar “información clasificada” y de cometer un “grave error”.

Obama luego aclaró que durante su mandato no tuvo “evidencia” de posibles contactos con extraterrestres.

Vida extraterrestre

Sin embargo, no descartó que, dado lo inmenso del universo, pueda haber vida más allá de nuestro planeta.

Este intercambio de declaraciones avivó nuevamente el debate público sobre la apertura gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

Sin embargo, críticos de la Administración Trump resaltan el contexto de la guerra en Irán y la presión por los archivos Epstein que tiene Trump.

Por ello consideran que la revelación de los archivos es una distracción de los asuntos del presidente estadounidense.