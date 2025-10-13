Comienza intercambio de rehenes y prisioneros en Gaza

El futuro de la Franja aún es incierto. Las bombas han parado de caer. La gente regresa a los escombros que fueron sus hogares

Regeneración, 13 de octubre 2025– Los 20 rehenes vivos que estaban en Gaza y cientos de prisioneros palestinos fueron liberados, como parte de un alto al fuego que pausó dos años de guerra que devastaron la Franja de Gaza y mataron a miles de palestinos.

Released Palestinian prisoners wept as they hugged their loved ones in the West Bank.



As part of the hostage and prisoner exchange, Israel is expected to free 250 Palestinian prisoners and 1,700 Gazans detained after the October 7 attacks.

Liberación

Hamás anunció el lunes que liberará los cuerpos de cuatro de los 28 cautivos israelíes fallecidos.

Aunque no estaba claro de inmediato cuándo se enviarían el resto de los cuerpos de regreso a Israel.

Israel dice que ha liberado a más de 1.900 prisioneros como parte del acuerdo de alto al fuego en Gaza.

Multitudes entusiastas recibieron a autobuses de prisioneros liberados en Cisjordania y Gaza.

Mientras, familias y amigos de los rehenes reunidos en una plaza en Tel Aviv, Israel, estallaron en júbilo y alivio al llegar la noticia de que los cautivos estaban libres.

El presidente estadounidense Donald Trump voló a la región y se dirigió al Knéset, el parlamento israelí.

Más tarde se dirigirá a Egipto para una cumbre para discutir el acuerdo y los planes de posguerra con otros líderes.

Netanyahu

Hablando antes del discurso de Trump en el Knéset, Netanyahu prometió que estaba “comprometido con esta paz”. “Hoy, el calendario judío marca el final de dos años de guerra”, añadió.

Aunque quedan interrogantes sobre el futuro de Hamás y Gaza, el intercambio elevó las esperanzas de poner fin a la guerra entre Israel y el grupo armado.

Se espera que el alto al fuego también venga acompañado de un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza, donde algunas zonas están sumidas en la hambruna.

Hasta ahora, más de 67.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes.

Afirma que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno de Hamás, y la ONU y muchos expertos consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

Número de muertes

El número de muertes crecerá a medida que se saquen cuerpos de los escombros antes inaccesibles por los combates.

La guerra ha destruido grandes extensiones de Gaza y ha desplazado a alrededor del 90% de sus dos millones de residentes.

También ha desencadenado otros conflictos en la región, ha provocado protestas en todo el mundo y ha llevado a acusaciones de genocidio que Israel niega.

“Gran parte de Gaza es un páramo”, dijo el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, a la AP el domingo.

Rehenes y prisioneros liberados

Decenas de miles de israelíes siguieron los traslados de rehenes en retransmisiones públicas en todo el país.

En Tel Aviv, familias y amigos de los rehenes estallaron en vítores cuando los canales de televisión anunciaron que el primer grupo estaba en manos de la Cruz Roja.

Los rehenes liberados, todos hombres, se reunieron más tarde con sus familias, y las imágenes publicadas por las autoridades israelíes mostraron reuniones emotivas.

Los cuerpos de los 28 rehenes muertos restantes deben ser entregados como parte del acuerdo, aunque el momento exacto sigue siendo incierto.

Los palestinos en Cisjordania se regocijaron cuando autobuses con decenas de prisioneros liberados de la prisión de Ofer llegaron a Beitunia, cerca de Ramala.

Esto, mientras Israel comenzaba a liberar a más de 1.900 prisioneros y detenidos como parte del acuerdo.

Más tarde, enormes multitudes se reunieron para recibir a los autobuses que transportaban a otros prisioneros que llegaban al hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis en Gaza.

Capítulo doloroso

El regreso de los rehenes cierra un capítulo doloroso para Israel.

Desde que fueron capturados en el ataque que desencadenó la guerra, los noticieros han marcado sus días en cautiverio y los israelíes han llevado pines amarillos en solidaridad.

Decenas de miles se han unido a sus familias en manifestaciones semanales pidiendo su liberación.

Trump en el Knéset

Trump indicó a los legisladores israelíes que su país no tenía más que lograr en el campo de batalla.

Que debía trabajar hacia la paz después de dos años de guerra contra Hamás y conflictos con Hezbollah e Irán.

“Generaciones a partir de ahora, esto será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar”, declaró.

That part 💯



Benjamin Netanyahu, Donald Trump, ceasefire and hostage exchange- Gaza/Israel pic.twitter.com/JdCVRgJfcG — CCC (@CCC75167010) October 13, 2025

“Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que puede por la fuerza de las armas”, señaló Trump.

“Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio definitivo de paz y prosperidad para todo el Medio Oriente”.

Su discurso fue brevemente interrumpido cuando dos miembros del Knéset realizaron una protesta y fueron posteriormente retirados de la cámara.

Uno levantó un pequeño cartel que decía: “Reconozcan Palestina”.

Retirada

Hasta ahora, el ejército israelí se ha retirado de gran parte de la ciudad de Gaza, la ciudad sureña de Jan Yunis y otras áreas.

Las tropas permanecen en la mayor parte de la ciudad sureña de Rafah, en las ciudades del extremo norte de Gaza y en la amplia franja a lo largo de la frontera de Gaza con Israel.

El futuro gobierno de Gaza también sigue sin estar claro.

Israel Withdraws Troops Under U.S.-Brokered Ceasefire Agreement

Según el plan de Estados Unidos, un organismo internacional gobernará el territorio, supervisando a los tecnócratas palestinos que gestionan los asuntos cotidianos.

Hamás ha dicho que el gobierno de Gaza debe ser resuelto entre los palestinos.