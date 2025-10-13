64 muertes y 65 desapariciones por lluvias en 5 estados

Las intensas lluvias en México han dejado víctimas mortales y severas afectaciones en unas cien mil viviendas los últimos días

Regeneración, 13 de octubre 2025– Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), informó hoy sobre el saldo fatal por las lluvias en cincos estados. Suman 64 personas muertas y 65 desaparecidas en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Registros

Los registros máximos que obtuvimos fue el 8 de octubre con 280 mm en Veracruz; y en Puebla, 286 mm, causando el aumento de nivel de ríos y arroyos aledaños a estos estados.

“Que sepa el pueblo de México, que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero particular en esto, y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo”



Afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein al informar que hay suficientes recursos y que no se va a… pic.twitter.com/wdRIPNPyDi — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 13, 2025

Por su parte, Claudia Sheinbaum informó que hay una cifra preliminar de 100,000 viviendas afectadas en las cinco entidades.

En cuanto a las localidades incomunicadas, precisó que todas tienen un puente aéreo.

«Están dispuestos helicópteros de Defensa, Marina y de los estados, y la prioridad es la apertura de todos los caminos», afirmó.

La titular del Ejecutivo Federal también detalló que las autoridades educativas realizan un censo de estudiantes.

Afectaciones por lluvias

Las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre de 2025 dejaron severas afectaciones en varios estados:

Veracruz es donde hay mayores efectos con 40 municipios con daños. Se contabilizan 29 muertos y 18 personas desaparecidas.

Informamos a la población sobre diversas labores de atención a la emergencia en Poza Rica, Veracruz. pic.twitter.com/Vtgpd77c5u — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

En Puebla, las lluvias dañaron 23 municipios, 17 con afectaciones considerables, y provocaron la muerte de 13 personas, además de 4 desaparecidas.

Hidalgo también enfrenta una situación crítica con 28 municipios dañados, 23 con mayores efectos, suman 21 fallecidos y 43 desaparecidos.

En tanto, en San Luis Potosí se reportaron 12 municipios con afectaciones, sin pérdidas humanas, mientras que Querétaro hay un saldo de un fallecido y daños en 8 municipios.

#MarinaTeInforma



Nuestro Personal mantiene firme el rumbo, #PlanMarina continúa desplegado en diversas regiones del país, brindando apoyo a las comunidades que más lo necesitan.



📍Poza Rica y Álamo, #Veracruz



✅ Más de 6,000 personas evacuadas

✅ Más de 300 atenciones médicas… pic.twitter.com/fxgOrvM8m6 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 13, 2025

Defensa Nacional

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el Ejército ha desplegado más de 7,400 elementos.

Apoyados de 7 aeronaves, 3 plantas potabilizadoras, cocinas móviles para preparar 10 mil raciones diarias de comida, así como 40 unidades de maquinaria pesada.

En cuanto a las carreteras y servicios afectados, el secretario de «Infraestructura, Comunicaciones y Transportes…«

«…Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que las lluvias causaron 132 interrupciones en carreteras federales, que suman más de 1,060 kilómetros dañados».

Veracruz encabeza la lista con 73 interrupciones, seguido de Hidalgo con 25, Puebla con 20, Querétaro y San Luis Potosí con 7. Actualmente, solo hay dos «interrupciones totales al momento».

Energía

En el sector energético, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, reportó que 262,847 usuarios resultaron afectados en los cinco estados.

El 84.07 % del servicio ya fue restablecido, aunque en algunos casos los cortes fueron preventivos para evitar accidentes eléctricos.

#Mañanera ⚠️|| Las intensas lluvias que han afectado varias regiones desde el 6 de octubre han dejado un saldo de 64 personas fallecidas, informó Laura Velázquez, titular de Protección Civil:

🔴 Veracruz: 29

🔴 Hidalgo: 21

🔴 Puebla: 13

🔴 Querétaro: 1 pic.twitter.com/YWn10mS53Z — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 13, 2025

La funcionaria agregó que hubo daños en la Central de Ciclo Combinado de Poza Rica.

Así como en tres hidroeléctricas ubicadas en Chiapas, Guerrero y Veracruz, aunque aseguró que el suministro eléctrico está garantizado.