La tregua de antes del fin de una civilización, Pakistán mediador

EE.UU e Irán: 14 días de tregua y diálogo en Islamabad sobre 10 puntos presentados por Irán -y el mundo al borde de un ataque de nervios

Regeneración, 7 de abril de 2026. Giro drástico en el conflicto EE.UU e Israel contra Irán.Tras días de amenazas extremas, Donald Trump y el gobierno iraní acordaron una tregua de dos semanas.

Lo que dijo Donald Trump:

Apenas unas horas antes de que venciera su propio ultimátum, el tono de Trump cambió radicalmente de la amenaza al optimismo negociador:

Amenaza de «extinción»: Durante la mañana y tarde del martes, Trump advirtió en redes sociales que «una civilización entera morirá esta noche» si Irán no abría el Estrecho de Ormuz.

El anuncio de la tregua y la propuesta de Irán

Publicado en su cuenta oficial de Truth Social alrededor de las 7:45 p.m. (hora de Washington):

«Acabo de recibir una propuesta de 10 puntos de Irán que es una base viable para una paz duradera. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados. Debido a esto, y tras hablar con el Primer Ministro Sharif de Pakistán, he ordenado una suspensión de14 días de todas las operaciones ofensivas.»

Condición

La condición sobre el Estrecho de Ormuz: Publicado en Truth Social como continuación del anuncio anterior:

«Esta tregua está sujeta a la apertura COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz. Si un solo barril de petróleo es bloqueado, el trato se acaba y el infierno se desatará como nunca antes se ha visto.»

Sobre la reunión en Islamabad. Declaraciones dadas a reporteros en la Casa Blanca antes de partir hacia su residencia en Florida:

«Iremos a Islamabad este viernes. Las delegaciones se sentarán cara a cara. Es un gran honor estar tan cerca de resolver un problema que ha atormentado al mundo por décadas. Pakistán ha hecho un trabajo fantástico como mediador.»

Por otra parte, sobre la justificación del cambio de postura: Publicado en X (anteriormente Twitter) y republicado en Truth Social:

«Hemos alcanzado y superado todos nuestros objetivos militares. Irán sabe que no estamos jugando. Ahora es el momento de que la diplomacia tome el mando, pero mis generales tienen el dedo en el gatillo si algo sale mal.»

Irán dice

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó la madrugada del miércoles el alto el fuego con Estados Unidos de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán.

Según la declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el Plan de Diez Puntos propuesto por Irán consiste en:

1-El paso controlado por el Estrecho de Ormuz, coordinado con las fuerzas armadas iraníes, otorgando a Irán un papel económico y geopolítico decisivo en el estrecho.

2-El fin de la guerra contra todos los componentes del «Eje de la Resistencia», que Irán interpreta como un reconocimiento del fracaso de las operaciones militares israelíes.

3-La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases militares y puntos de despliegue en la región.

4-El establecimiento de un protocolo de seguridad formal para la navegación en el Estrecho de Ormuz que garantice la autoridad de supervisión iraní según un mecanismo acordado.

5-La indemnización total a Irán por los daños de guerra, basada en la evaluación de los perjuicios causados ​​durante el conflicto.

6-El levantamiento completo de todas las sanciones primarias y secundarias impuestas a Irán.

7-La anulación de las resoluciones contra Irán emitidas por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

8-Liberación de todos los activos financieros iraníes congelados en el extranjero.

9-Reconocimiento internacional formal de estos acuerdos mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

10-Transformación del acuerdo en derecho internacional vinculante, garantizando su cumplimiento y la seguridad y los beneficios políticos de Irán.