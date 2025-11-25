Delegado Regional del PAN detenido en la marcha «Gen Z»

El agresor detenido forma parte del equipo de diputado Atayde, y es Delegado Regional del Partido Acción Nacional (PAN)

Regeneración, 24 de noviembre 2025– La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que entre las personas arrestadas por los incidentes registrados durante la marcha del 15 de noviembre se encuentra Alberto González Mancilla, integrante del Partido Acción Nacional.

SHEINBAUM: “MUY INTERESANTE PARA QUE SE ANALICE”

La presidenta @Claudiashein reaccionó al contrato del PAN con Edson Andrade (principal promotor de la marcha Gen Z) por $2.1 millones en 2025 y al detenido por violencia Alberto González Mancilla, delegado regional del PAN en… pic.twitter.com/4IJgOmUQlE — Desierto digital (@SomosDesiertoMX) November 19, 2025

Panistas

El señalado también forma parte del equipo del diputado local Andrés Atayde, coordinador del grupo parlamentario panista en el Congreso de la Ciudad de México.

Y su cargo es Delegado Regional del Consejo Nacional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Autoridades ministeriales señalaron que varios de los participantes involucrados en los disturbios fueron convocados por actores con vínculos políticos.

En el caso de González Mancilla, un juez resolvió que existen elementos suficientes para continuar la investigación por el delito de resistencia de particulares, aunque podrá seguir su proceso en libertad.

Las indagatorias continúan y contemplan la posible participación de otras personas.

Fiscalía

Por otra parte, la fiscalía indicó que entre los asistentes se identificó a individuos que actuaron bajo la apariencia del llamado “bloque negro”.

Algunos de ellos usaron capuchas para evitar ser reconocidos. Incluso, se logró identificar a un presunto organizador de ese grupo.

Cuatro carpetas de investigación se iniciaron con personas detenidas y otras 16 sin contar con asegurados.

En las inmediaciones de Bellas Artes, la policía contuvo a un grupo que intentó provocar daños.

Institución

Asimismo, la institución añadió que tiene ubicados a 31 presuntos responsables relacionados con agresiones en ésta y otras manifestaciones, incluidas las del 2 de octubre y del 21 de julio.

En total, se han abierto 38 investigaciones vinculadas con la actuación de colectivos de jóvenes estudiantes, ex alumnos y agrupaciones radicales.

Asimismo, los comercios del Centro Histórico reportaron pérdidas por 8 millones de pesos, por daños y saqueos ocurridos durante los disturbios.