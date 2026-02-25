Planeación Intercultural: Plan General de Desarrollo 2025-2045

La SEPI impulsa la planeación intercultural en la CDMX integrando saberes académicos y comunitarios al Plan General de Desarrollo 2025-2045

Regeneración, 24 de febrero de 2026.– La Ciudad de México se reconoce legalmente como un territorio pluricultural y diverso. Esta identidad exige mecanismos de participación directa y efectiva. El Plan General de Desarrollo (PGD) es la brújula para los próximos veinte años de gobierno.

Busca garantizar el ejercicio pleno de derechos colectivos indígenas. Anteriormente, la planeación urbana carecía de un enfoque étnico profundamente estructurado.

Hoy, la inclusión es un eje prioritario de la vida pública. La normativa vigente obliga a realizar consultas previas, libres e informadas. Se busca que cada voz originaria modele el futuro de la capital.

Integración de Saberes Académicos

Resulta fundamental incorporar perspectivas fundamentadas en la investigación científica y docencia. Especialistas de la UNAM y el Colegio de México aportan rigor. El diálogo entre instituciones y academia fortalece la estructura del PGD.

✨ El futuro de la Ciudad se planea en colectivo.

Comparte tus ideas y forma parte de la Consulta Pública del Proyecto de Plan General de Desarrollo 2025–2045.



Juntas y juntos podemos transformar la CDMX con una visión de largo plazo.

🔗 Participa aquí: https://t.co/BVMQmhvrAq… pic.twitter.com/wR833qOe0E — Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (@planeacioncdmx) February 11, 2026

Se recaban propuestas sólidas para atender necesidades estructurales de las comunidades. Cerca de cien investigadores contribuyen con diagnósticos contextualizados y veraces. Esta colaboración asegura que las políticas públicas tengan un sustento técnico impecable.

La unión de conocimientos académicos y tradicionales enriquece la visión gubernamental. Es un ejercicio de corresponsabilidad para el bienestar común capitalino.

El foro encabezado por al Diputada Pérez Córdova se desarrollo en dos mesas: Salud Intercultural; y Organización Comunitaria para la Educación. Participaron 101 personas, entre Investigadoras, académicas, estudiantes, especialistas y público interesado.

Ejes de Salud Intercultural

La salud intercultural se posiciona como una demanda social imprescindible. Se busca que el sistema público respete y valore los conocimientos tradicionales. Instituciones como la Universidad de la Salud participan en este diseño.

«Es fundamental fortalecer la organización comunitaria para garantizar los derechos humanos de todas las personas«, señaló la Diputada Pérez Córdova.

🟢🏛️ La diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, quien encabeza la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas, delineó sus planes de trabajo y prioridades para el actual periodo#CongresoTv #CongresoCDMX #CDMX pic.twitter.com/I9bjlKbzim — Congreso Tv (@congresotv212) January 26, 2025

El objetivo es eliminar barreras culturales en la atención médica. La planeación debe asegurar que los servicios sean pertinentes y dignos. Se promueve un modelo que combine la ciencia médica con saberes ancestrales.

Este enfoque garantiza que los pueblos originarios accedan a salud integral. Es un paso decisivo hacia la equidad en el sistema sanitario local.

Organización Comunitaria y Educación

La educación debe basarse en la organización comunitaria y propia. Se analizan estrategias para preservar lenguas y tradiciones desde las aulas. Universidades como la Rosario Castellanos proponen esquemas de aprendizaje inclusivos.

🌆 La Ciudad se construye contigo.

Súmate al diálogo colectivo y participa en la Consulta Pública del Proyecto de Plan General de Desarrollo 2025–2045.



Tu voz, tus ideas y propuestas son clave para definir el rumbo de la Ciudad de México.

👉 Infórmate y participa en:… pic.twitter.com/M7QwYmP8s4 — Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (@planeacioncdmx) February 9, 2026

La meta es formar ciudadanos respetuosos de su herencia pluricultural. La participación social fortalece el tejido comunitario en los barrios originarios. Se fomenta una educación que potencie la identidad y autonomía indígena.

Estos aportes académicos se transformarán en acciones de gobierno concretas. La educación intercultural es la base de la justicia social futura.

Logros en Inclusión Institucional

El Gobierno ha logrado institucionalizar la consulta ciudadana especializada. Se establecen puentes reales entre la administración y los pueblos residentes. La creación de espacios de reflexión técnica es un avance democrático.

Hoy por la mañana acudimos, en compañía del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, al pueblo de Santa Lucía Xantepec, en Álvaro Obregón, para informar a la población sobre el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD 2025-2045) pic.twitter.com/TlpVluYCow — SEPI CDMX / Pueblos-Barrios-Comunidades Indígenas (@SEPICDMX) January 25, 2026

Se garantiza que el crecimiento de la ciudad sea intercultural. La SEPI coordina esfuerzos con organismos de derechos humanos locales. Se subraya el logro de visibilizar a las comunidades afromexicanas residentes.

La planeación ya no se hace desde el escritorio administrativo. Ahora, la gestión pública integra la pluralidad como motor de desarrollo.

Visión de Futuro y Desarrollo

El PGD 2025-2045 será un instrumento de planeación de largo alcance. Orientará la inversión y las políticas sociales durante dos décadas. Incorporar la visión intercultural evita la marginación de grupos específicos.

Se construye una ciudad más justa, equitativa y verdaderamente democrática. La autoridad destaca que estos diálogos son la base del progreso. «El PGD otorga un papel central a las comunidades indígenas«, señala el documento.

El impacto social positivo será una ciudad que respeta su origen. La planeación intercultural es la llave para el desarrollo armónico.