TV Azteca: Concurso mercantil voluntario para continuar operando

TV Azteca usa herramienta jurídica de última instancia para que, ante un juez, se garanticen los compromisos conforme a solvencia

Regeneración, 26 de febrero de 2026. En redes destacan que la Televisora TV Azteca anunció una reestructuración financiera, corporativa y operativa.

Esto, a través de un concurso mercantil voluntario, al tiempo que reveló que la solicitud será presentada en los próximos días.

Y es que se trata de un comunicado, difundido en la cuenta de X de Grupo Salinas, compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego.

En los últimos años, @Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al @SATMX.



Al tiempo que se destaca que busca preservar su valor además degarantizar la continuidad de sus operaciones.

Así como facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento.

Cabe destacar que la narrativa para portales especializados, como Bloomber, es otra:

«La televisora TV Azteca, propiedad del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, solicitará acogerse a la protección por bancarrota en México…»

«…, lo que abre un nuevo frente para los tenedores de bonos que buscan recuperar 500 millones de dólares en deuda».

Asamblea

Sin embargo, TV Azteca argumentó que la decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se debió a las transformaciones profundas de la industria de la televisión en México y el mundo.

Además que, en el entorno internacional la empresa enfrentó retos financieros importantes.

Como fue el desembolso de más de tres mil 800 millones de pesos por las licencias en 2018, hasta la pandemia de Covid-19, que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas.

Asimismo, en 2021, se inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida su deuda en moneda extranjera.

Agregó que a todo lo anterior, se suma el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pasado mes de enero, que fue liquidado en su totalidad, lo que implicó otro impacto financiero significativo.

«Frente a este escenario complejo, son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas en sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos», destacó.

Concluyó que el concurso mercantil permitirá, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa pasivos de una empresa, de acuerdo con su capacidad de pago.

Pedagogía jurídica

“El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago”.

Así dijo Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, quien reconoció que el concurso mercantil es una herramienta de última instancia.

Con esta acción se “demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”. Dueña de Televisión Azteca, Fuerza Informativa, Azteca Uno y Azteca 7 , consideró.

Entre otras cosas dijo que el pago de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de enero de 2026, que fue liquidado en su totalidad, implicó otro impacto financiero.

SAT

Como se sabe el 29 de enero de 2026, el SAT informó que Grupo Salinas pagará 32 mil 132 millones de pesos conforme resolución de Suprema Corte.

De ese monto, 10 mil 400 millones de pesos ya fueron ingresados a la Tesorería y la cantidad restante será cubierta en 18 pagos.

E incluso, aseguró que en los últimos 20 años sus firmas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Pero no dijo cuanto han ganado ni bajo qué productos comunicacionales.

“Desde entonces, ha privilegiado el diálogo para alcanzar un acuerdo justo, acorde con las circunstancias que atraviesa la empresa”.

“Frente a este escenario complejo, son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas en sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos”, expresó.

Dice

“Como parte de los acuerdos alcanzados en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del día de hoy...

«…, fue aprobada la reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía

» y sus empresas subsidiarias mediante un concurso mercantil voluntario, cuya solicitud se presentará en los próximos días”.

Como dijo TV Azteca.