Cutzamala Alcanza 71% de Almacenamiento: Supera 2025

El Sistema Cutzamala registra un incremento del 15% en sus reservas de agua frente a 2025. Beneficia la seguridad hídrica del Valle de México

Regeneración, 14 de julio de 2026.– El Sistema Cutzamala registra una importante tendencia de recuperación en sus niveles de agua.

Actualmente, las reservas conjuntas del embalse alcanzan un destacado 71.46 por ciento de su capacidad total.

Esto representa un volumen disponible de 559.195 millones de metros cúbicos al corte de julio.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó el buen estado de la infraestructura hídrica nacional.

Por su parte, esta cifra marca un contraste sumamente favorable respecto al panorama del año previo.

Durante el mismo periodo de 2025, el almacenamiento reportaba apenas un 56.44 por ciento.

Esto significa que hoy contamos con un quince por ciento más de agua para la población.

En este sentido, la Conagua reportó oficialmente que «el almacenamiento del Sistema Cutzamala sigue al alza».

Estado de las tres presas principales

El abastecimiento continuo depende directamente del comportamiento de tres presas ubicadas en la región de origen.

La presa de Valle de Bravo lidera la recuperación al registrar un excelente 79.07 por ciento de capacidad.

Dicho porcentaje equivale a un volumen real de 311.841 millones de metros cúbicos de líquido.

Este embalse es fundamental para mantener el equilibrio en la distribución de la red hidráulica.

En paralelo, las presas de Villa Victoria y El Bosque muestran un comportamiento igualmente favorable y constante.

El embalse de Villa Victoria acumula el 66.40 por ciento de su capacidad de llenado.

Por otro lado, la presa El Bosque contiene un 61.28 por ciento de almacenamiento disponible.

Juntas aportan más de 247 millones de metros cúbicos para fortalecer el abasto metropolitano.

Abasto para el Valle de México

Este notable incremento en las reservas representa un gran alivio para millones de hogares en la región.

El sistema Cutzamala dota del recurso vital a más de cinco millones de habitantes.

La correcta gestión y el cuidado del agua siguen siendo tareas prioritarias para toda la comunidad.

Las lluvias recientes han sido el factor determinante para lograr revertir la sequía prolongada.

Finalmente, las autoridades federales insisten en no relajar las medidas de consumo responsable en las ciudades.

Preservar este recurso es clave para asegurar la estabilidad social y el desarrollo sustentable del país.

De acuerdo con Conagua, se busca que «el almacenamiento del Sistema Cutzamala siga al alza» mediante buenas prácticas.

La cooperación colectiva garantizará el acceso equitativo a este derecho humano indispensable para la vida cotidiana.