Donald Trump anuncia acuerdo entre Estados Unidos y China sobre TikTok

El convenio abre la puerta a que la aplicación TikTok quede bajo control estadounidense en su territorio

RegeneraciónMx, 16 de septiembre de 2025.- Estados Unidos y China lograron un acuerdo preliminar sobre TikTok, según confirmó el presidente Donald Trump antes de iniciar una visita oficial a Gran Bretaña.

Trump aseguró que conversará con el presidente chino, Xi Jinping, para ratificar los puntos centrales del convenio. Sin embargo, no adelantó detalles sobre la estructura final de la operación.

TikTok, con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, ha estado en el centro de tensiones políticas y comerciales. Washington exige control local para garantizar la seguridad de datos.

El Congreso estadounidense, dominado por republicanos, ya había aprobado una ley en 2024 que exigía la desinversión de ByteDance, empresa matriz de TikTok, para evitar riesgos de espionaje o influencia extranjera.

La administración Trump, aunque ha retrasado varias veces la aplicación de esa norma, mantuvo la presión sobre China. El nuevo acuerdo buscaría resolver las preocupaciones de seguridad nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó la delegación estadounidense en Madrid, donde se celebró la reunión con funcionarios chinos en el Palacio de Santa Cruz.

Allí se definió un marco que permitiría que TikTok opere en Estados Unidos bajo control mayoritario de inversores estadounidenses. Se espera que el proceso concluya en 30 a 45 días.

Por parte de China, el vice primer ministro He Lifeng participó en las negociaciones, aunque evitó hacer declaraciones tras el encuentro. Sí trascendió que se discutieron aranceles y otros temas económicos.

La delegación china pidió que el acuerdo respete los principios de comercio justo y los intereses de las empresas tecnológicas. Pekín ha reiterado su rechazo a la “politización” de este caso.

El pacto sobre TikTok se presenta como un alivio para millones de usuarios estadounidenses y un paso relevante en la compleja relación comercial entre Washington y Pekín.