De la Espriella: Grupos armados tienen un mes para entregarse

El abogado de extrema derecha y presidente electo de Colombia descartó cualquier tipo de negociaciones de paz con los grupos armados

Regeneración, 26 de junio 2026– El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió el jueves 25 de junio la documentación que lo reconoce como ganador de las elecciones y, durante su primer discurso oficial, emitió un ultimátum a los grupos armados ilegales, a los que les dio un mes para que se entreguen a la justicia.

Mensaje

«A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho.

En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin», afirmó.

De la Espriella comentó que «la connivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa».

Prometió que durante su gestión prevalecerá «la ley y solo la ley».

«Era del Tigre»

Y advirtió que, en lo que él llamó la «era de El Tigre», aquellos que persistan enfrentarán «toda la fuerza del Estado y la determinación inquebrantable» de las fuerzas de seguridad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a De la Espriella y a su vicepresidente, el exministro José Manuel Restrepo.

Esto tuvo lugar en una ceremonia en el recinto ferial Corferias, en Bogotá. El evento formalizó la elección de ambos para el período 2026-2030.

El abogado de extrema derecha recibió 12,9 millones de votos (49,66%) en la segunda vuelta del pasado domingo 21 de junio.

Reconocimiento

Cepeda aceptó su derrota el miércoles, el mismo día en que el CNE proclamó oficialmente al ganador.

El Pacto Histórico, que cuenta con la mayor bancada de 26 senadores y 43 representantes, anunció una «oposición firme, democrática y movilizada» frente a cualquier ataque a las reformas del Gobierno actual.

Por otro lado, el Centro Democrático de Uribe y el partido Cambio Radical se declararon como partidos de Gobierno y ofrecieron apoyo a las iniciativas en seguridad, economía y empleo.

En cuanto a la economía, De la Espriella ha prometido un ajuste fiscal significativo, disminuir el tamaño del Estado y reactivar la producción de petróleo y gas.

Plan de Desarrollo

Tendrá medio año después de asumir el cargo para presentar su Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso.

Con 47 años, De la Espriella se considera admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha contribuido al Partido Republicano.

Acumuló gran parte de su riqueza defendiendo a clientes controversiales, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, que está detenido en Estados Unidos.

También representó a David Murcia Guzmán, quien fue clave en la mayor estafa piramidal del país.

Movimiento

Fundó su movimiento en julio de 2025 con la intención de detener el avance de la izquierda y reunió a gran parte de la derecha ligada al uribismo.

Su ingreso a la Casa de Nariño se da en un momento de desgaste de la «paz total» de Petro, que ha sido afectada por la falta de éxito en las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El bloqueo en las negociaciones con las disidencias de las FARC y la complejidad para conseguir el sometimiento de grupos como el Clan del Golfo, que es la principal organización criminal del país.