Texas busca imponer textos bíblicos a escuelas públicas

La medida volverá obligatoria la lectura de textos bíblicos, que formarían parte del currículo académico de las escuelas en el estado

Regeneración, 26 de junio 2026– En Texas, más de cinco millones de estudiantes de educación pública podrían ser obligados a leer historias de la Biblia, ya que el estado busca liderar una iniciativa conservadora a nivel nacional para integrar enseñanzas cristianas en las aulas de los Estados Unidos.

Votación

Se prevé que la Junta Estatal de Educación de Texas, compuesta principalmente por republicanos, apruebe esta medida en su votación programada para este viernes.

Esta votación abordará una propuesta que haría que las historias bíblicas para niños y ciertos versículos se consideren lectura obligatoria en el plan de estudios para los grados K-12.

Durante la misma sesión, se votará también para revisar el currículo estatal de estudios sociales, dando más relevancia a la historia de Texas y Estados Unidos.

Esto implicaría restar importancia a algunas enseñanzas sobre la historia y las culturas globales.

Reforma

La reforma eliminaría el curso de «Culturas del Mundo» para el sexto grado y aumentaría en gran medida las lecciones sobre el comunismo.

Las propuestas, que comenzarían a aplicarse en 2030, han generado una fuerte división entre maestros, padres y miembros de la comunidad.

Los defensores de estas propuestas sostienen que la Biblia debería ser analizada como un texto fundamental para entender la historia occidental y la fundación de Estados Unidos.

No obstante, quienes se oponen argumentan que la lista favorece el cristianismo en detrimento de otras religiones y contraviene la separación de Iglesia y Estado que establece la Constitución.

Derecho

Aseguran que estas enseñanzas podrían perjudicar el derecho de los padres a guiar la educación religiosa de sus hijos, especialmente en familias que no son cristianas.

En años recientes, los líderes en Texas han eliminado en gran medida el enfoque en la diversidad racial y cultural.

Al mismo tiempo, han promovido que las escuelas tengan mayor latitude para introducir principios cristianos a los estudiantes.

En caso de ser aprobadas, los estudiantes de segundo grado estudiarían el relato “¡Rugido! – Daniel en el foso de los leones”.

Pasajes bíblicos

Conforme avancen en sus habilidades de lectura, se les presentarán pasajes bíblicos de manera directa.

Los alumnos de sexto grado conocerían el “Salmo del Pastor” del Libro de los Salmos, así como escritos religiosos de George Washington y poemas de Langston Hughes y Robert Frost.

Varios miembros comunitarios han expresado su preocupación de que este plan socave su capacidad como padres para supervisar la educación religiosa de sus hijos.

Kimmie Fink, madre de una familia militar activa en Texas, se dirigió a la junta y comentó:

Libertad religiosa

“Quisiera creer que el derecho a la libertad religiosa de mis hijos, garantizado por la Constitución, se mantendrá intacto dondequiera que estemos destinados”.

“¿Acaso no es así en Texas, un estado que defiende los derechos de los padres?

En Texas, los padres tienen el derecho legal fundamental de dirigir la educación moral y religiosa de sus hijos sin interferencia estatal.

Las obras literarias propuestas vulneran este derecho”, añadió Fink.

Concejala

La concejala Tiffany Clark, demócrata cristiana que representa parte de Dallas-Fort Worth, se ha manifestado en contra del currículo propuesto.

Clark mencionó que ella junto con ciertos votantes cristianos consideran que “las enseñanzas de la Biblia deberían enseñarse los domingos”.