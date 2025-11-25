Apertura oficial de Santuarios de la Mariposa Monarca

Los plaguicidas de Estados Unidos y Canadá diezman la migración de la Mariposa Monarca a México. Funcionarios mexicanos exigen acción urgente para proteger la especie.

Regeneración, 24 de noviembre de 2025.– Miles de Mariposas Monarca están llegando a México. Ellas realizan el fenómeno migratorio de insectos más extenso del planeta. El recorrido va desde Canadá y Estados Unidos hasta santuarios mexicanos.

Estos bosques templados de oyamel se localizan en Michoacán y el Estado de México.

Crisis en el Corredor Migratorio

El arribo de la Monarca depende de la conservación en tres países. En consecuencia, las autoridades mexicanas han levantado la voz.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, urgió a actuar. Pidió a Estados Unidos y Canadá proteger la ruta migratoria.

El mandatario acusó directamente el uso de plaguicidas. «La afectación se concentra en el norte», declaró Ramírez Bedolla.

Comenzó la temporada de hibernación 2025-2026 de la Mariposa Monarca

Además, enfatizó la importancia del algodoncillo para la especie.

Esta planta es vital para la reproducción de la Monarca. No obstante, el uso de herbicidas como el glifosato la está erradicando. El químico es de uso común en los campos agrícolas de Norteamérica.

«El uso de pesticidas y herbicidas en Estados Unidos y Canadá es la gran amenaza», afirmó el gobernador michoacano. Por lo tanto, es urgente un cambio en sus prácticas agrícolas.

Protección y Compromiso Mexicano

Por su parte, el Gobierno de México ha tomado medidas internas. Adán Peña Fuentes, titular de la Conanp, destacó los esfuerzos nacionales.

Informó que el país emitió un decreto en 2020. Dicha acción busca reducir gradualmente el empleo de glifosato. Este esfuerzo federal protege a la Monarca y a otros polinizadores.

Cortamos el listón de apertura oficial de los Santuarios de la Mariposa Monarca, dando inicio a un espectáculo de la naturaleza que cada año llena de vida y de color a Michoacán. Nos acompañaron la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, Alicia…

Peña Fuentes también mencionó el trabajo con ejidos. Señaló los programas PROCODES y PROREST de la Conanp. El objetivo es mantener la salud de los ecosistemas forestales.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también gestiona el cuidado. Su titular busca mejor atención para las Monarcas en su llegada.

Se espera que este año la población visitante aumente. A pesar de las expectativas, la incertidumbre persiste por el corredor migratorio.

La primera mariposa monarca con transmisor ya llegó a México 🇲🇽🧡



Por PRIMERA VEZ en la historia, una monarca equipada con un pequeño transmisor (básicamente su Google Maps versión mariposa 😎) arribó oficialmente a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.



Su nombre es…

La directora general de Conservación de la Conanp, Gloria Tavera Alonso, explicó la labor en los bosques. Además de la tala ilegal, los plaguicidas son un factor crítico.

Es un llamado a la responsabilidad trinacional. La supervivencia de la Monarca exige una acción inmediata y coordinada.