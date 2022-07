Denuncia contra Peña Nieto demuestra que en la 4T no hay impunidad: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dice que ya no hay impunidad, tras la denuncia que la UIF presentó en contra del expresidente, Enrique Peña Nieto.

Regeneración, 7 de julio del 2022. La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a lo revelado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

De acuerdo con el funcionario federal, se presentó una denuncia en contra del expresidente, Enrique Peña Nieto.

Durante una entrevista, la mandataria capitalina señaló que esto es muestra de que ya no existe impunidad en México.

Y es que, indicó que antes estos asuntos se trataban en “los oscurito”, y ahora existe transparencia.

“Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la Fiscalía”, señaló.

Sheinbaum señaló que la información se tuvo que enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) y no se escondió.

Asimismo, recordó que el expresidente realizó una consulta popular para que los ciudadanos decidieran si se debía de juzgar a los expresidentes; “y en donde hubo una participación muy importante, con una decisión por parte de la ciudadanía de que sí se podía juzgar a los expresidentes, y quien tiene que decidir es la FGR de esto que se encontró”, indicó.

Y es que, Pablo Gómez, señaló en la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que hay una denuncia en contra del expresidente; esto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mientras que el expresidente, Peña Nieto, señaló a través de su cuenta de Twitter que su patrimonio es legal; por lo que, aclarará su situación en el momento en que las autoridades lo requieran.