Desmantelan laboratorio con 800 kg de ilícitos listos para la venta en Sinaloa

Sinaloa, El Tule: Destruidos más de 2 mil kilos/ litros de sustancias químicas para la producción de estupefacientes ilícitos

Regeneración, 18 de marzo 2026– Agentes de la Secretaría de Marina (Semar) junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encontraron un laboratorio para fabricar metanfetaminas cerca del pueblo El Tule, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

🚨🚢 ¡Poder naval contra el crimen! La @SEMAR_mx localizó y destruyó un laboratorio de metanfetamina en "El Tule", #Culiacán. 🛡️🇲🇽

✅ 800 kg de producto terminado.

✅ +2,500 litros/kilos de precursores químicos.

✅ Infraestructura inhabilitada. #Sinaloa #Noticias pic.twitter.com/mUSEXLBzxP — N79 (@N79news) March 17, 2026

Operativo

En el operativo, los oficiales encontraron cerca de 800 kilos de la droga listos para ser distribuidos y vendidos.

Según la Semar, la captura se llevó a cabo gracias a vuelos de vigilancia y patrullajes en la región.

Además de la droga ya producida, el personal de la marina destruyó sustancias químicas que se

utilizan para elaborar drogas sintéticas.

Se encontraron 800 litros de acetona, 430 litros de P2P y 200 litros de tolueno entre los químicos.

Laboratorio

La Octava Zona Naval informó que el laboratorio tenía grandes áreas de trabajo y varios materiales específicos para la producción de metanfetamina.

Durante el operativo, también se confiscaron mil litros de ácido clorhídrico, 250 kilogramos de ácido tartárico y 200 kilogramos de azobisisobutironitrilo, junto con otras sustancias.

Como parte de los procedimientos, se desactivaron completamente las instalaciones para evitar que fueran reutilizadas por organizaciones delictivas.

Las autoridades siguen realizando patrullas en la zona para identificar posibles laboratorios similares.

Incautación

Las autoridades indicaron que esta incautación impacta directamente en las redes logísticas del crimen organizado.

Esto evita que grandes cantidades de droga lleguen a las calles.

Con este operativo, el gobierno federal refuerza su plan para debilitar la capacidad de acción de los grupos criminales.

Sinaloa es una de las áreas del país más afectadas por el narcotráfico.