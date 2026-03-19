Costa Rica cierra embajada de Cuba y pide retiro de diplomáticos

Vociferante presidente de Costa Rica con apoyo de presidenta electa Fernández: «Hay que limpiar el hemisferio de Comunistas»

Regeneración, 18 de marzo de 2026. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este miércoles que no reconoce como legítimo al Gobierno de Cuba.

Además, anunció el cierre de su embajada en La Habana, en una medida que también incluye la reducción de la representación diplomática cubana en San José.

Al tiempo que el canciller Arnoldo André Tinoco, precisó que además se solicitó a La Habana retirar al personal diplomático de su sede en San José, con excepción de los funcionarios consulares.

🇨🇷🇨🇺 | URGENTE: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, confronta al régimen cubano y anuncia el cierre de la embajada en La Habana.



“Llévense a sus diplomáticos de aquí. Ya basta: hay que limpiar el hemisferio de comunistas”.pic.twitter.com/8lctnArI4h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 18, 2026

Costa

“El progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, la escasez de bienes esenciales, las dificultades en acceso a alimentos, medicamentos, servicios básicos…

«… así como el debilitamiento de las oportunidades económicas han generado un contexto humanitario cada vez más complejo…

«.. y hacen prácticamente imposible nombrar a personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente”, añadió el canciller costarricense.

Esto sin señalar que todo ello es a causa del bloqueo económico.

Cuba

Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica anuncia cierre de su Embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular.

Así dicen las autoridades cubanas que explicaron que mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba.

Además, «sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad, solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su Embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo».

Notificó, asimismo, que a partir del 1 de abril el gobierno de Costa Rica mantendrá las relaciones con Cuba a nivel consular.

Por ello, «el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza contundentemente las irrespetuosas declaraciones realizadas por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles».

Aclara

Seguidamente denunció que «en conferencia de prensa el 18 de marzo, cuando, al tratar de justificar este acto inamistoso de su gobierno, manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba».

E ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de los Estados Unidos.

«…, hecho reconocido a lo largo de los años por el propio gobierno costarricense».

Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener «en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano».

Acusa

Con este paso, el gobierno costarricense, «exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba».

Y, «se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América».

El pequeño narcoestado centroamericano de Costa Rica🇨🇷 cierra embajada en Cuba🇨🇺 por orden de Estados Unidos🇺🇸. pic.twitter.com/AzmakC0r7a — Señor del caos visual ☭ (@adictoapple) March 19, 2026

«…, se hace partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional».

Sin embargo Cuba rechazó el distanciamiento con el pueblo de Costa Rica.

«Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño».

«Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como Martí y Maceo».