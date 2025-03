(Des)Montajes: El Centro Cultural Helénico y el Día Mundial del Teatro; actividades y cartelera de excelencia durante 2025

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- Una gran celebración que involucra la participación de Canal 22, el CITRU, la Dirección General de Bibliotecas, así como vinculaciones con los estados de Aguascalientes y Nayarit junto con el Centro Cultural Helénico Esta conmemoración enmarca el inicio de los talleres del ciclo Grandes Maestras y Maestros de la Actuación Mexicana de forma presencial.

Con funciones gratuitas y simultáneas el 27 de marzo de 2025 en distintas sedes del Helénico y recintos de la Dirección General de Bibliotecas. Se realizará un conversatorio a propósito de los 100 años de natalicio de Peter Brook.

Vive un marzo teatral lleno de sorpresas escénicas y grandes talleres

En acción colaborativa, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, anuncia sus actividades por el Día Mundial del Teatro 2025; una conmemoración que contará con la participación del CITRU, Canal 22, la Dirección General de Bibliotecas, el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit durante todo el mes de marzo; del mismo modo marcará el inicio del ciclo de talleres Grandes Maestras y Maestros de la actuación mexicana.

El 27 de marzo ocurrirán funciones simultáneas de entrada libre, junto con la Dirección General de Bibliotecas con quien se ha formulado un acuerdo de colaboración que arranca con Nina y el misterio de la tortuga, obra dirigida a las infancias, que se presentará en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México, mientras que en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos se presentará Mucho ruido y pocas nueces, una comedia de enredo escrita por William Shakespeare, apta para adolescentes y adultos.

En alianza con el Instituto Cultural de Aguascalientes del 12 al 16 de marzo, las compañías hidrocálidas llevarán al Teatro Helénico dos de sus puestas en escena ganadoras de la convocatoria Premiación a proyectos de producción escénica No Mcbths Ladies y Torquemada, que evidencian los discursos construidos para preservar la desigualdad social e invitan a construir hechizos para devolver lo que el tiempo ha arrebatado.

Considerar un texto fundamental de Augusto Boal, además con una función de entrada libre, puso de manifiesto la vocación constante de presentar desde la reflexión crítica por parte del Centro Cultural Helénico. Teatro de gran calado en el contexto de un mundo convulso y amenazado por los fascismos. Así es como la compañía: La Ruda Teatro (Aguascalientes, México) presentó el pasado 15 y 16 de marzo con mucho éxito, su más reciente montaje; Torquemada, (proyecto beneficiado al premio de la producción escénica por parte del Centro cultural helénico y el Instituto cultural de Aguascalientes) Esta obra de corte didáctico y documental basada en el texto homónimo de Augusto Boal, dirigida por Ana Castillo. La puesta en escena transporta al público a la época de la Inquisición española, donde el protagonista concentra el control de la prensa, la justicia, las fuerzas del orden y la élite económica. Su mandato se basa en la represión, imponiendo la censura y recurriendo a la tortura para eliminar a quienes desafían su autoridad. La Ruda teatro responde y se posiciona ante estas figuras opresoras que históricamente hemos enfrentado pero que en esta lucha en común.

En las funciones de gala, Centro Cultural Helénico contará con la participación de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol, una de las agrupaciones más reconocidas del teatro continental, quienes darán una única función en el Teatro Helénico con su puesta en escena y videodocumental: Centroamérica, a las 20 horas.

En el Foro La Gruta se continúa presentando tras un espléndido reestreno: Todos eran mis hijos de Arthur Miller, dirigido por Diego del Río, e interpretada magistralmente por Arcelia Ramírez.

El Centro Cultural Helénico reunirá de marzo a septiembre a Grandes Maestras y Maestros de la Actuación Mexicana; José Caballero, Laura Almela, Jorge Arturo Vargas, Sandra Félix, Lorena Maza y Luis de Tavira, seis figuras icónicas de la actuación mexicana quienes impartirán de forma presencial su cátedra mediante seis distintos talleres, en torno a la actuación y el oficio del actor. Al respecto y en exclusiva para Regeneración.mx , la Maestra Sandra Félix nos comparte:

“Para mí dar este taller significa mucho, lo he impartido tanto en licenciatura como en talleres en todo el país. Me parece trascendente en lo que yo he podido manejar como maestra de actuación. Hay un capítulo específico en: “Un actor se prepara” de Stanislavsky; “Memoria de las emociones”, y es acerca del material que tiene la actriz, el actor para ir a su personal archivo de memoria de emociones. Con este podrá otorgarle de sí mismo a su personaje y a la ficción, verdaderas emociones sin forzarlas. El taller se basa en ejercicios prácticos e íntimos. El objeto emocional, por ejemplo que es evocativo, así como distintos ejercicios que despiertan los sentidos, las experiencias de vida. ¿Cómo nombrar las emociones?, esa sería una pregunta fundamental en este taller. Uno puede pedir prestado un vestuario pero no las emociones, diría Stanislavsky.”

El 21 de marzo, a las 19 horas, en el Teatro Helénico, se llevará a cabo el Diálogo y proyección del video documental: Peter Brook, En torno al espacio vacío I; será de entrada libre y participarán Rubén Ortiz y Rodolfo Obregón del CITRU, moderado por Michelle Solano. Posteriormente, y en seguimiento a esta celebración escénica, el conversatorio será transmitido por Canal 22, el 27 de marzo de 2025.

Además, en coparticipación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit; Paola Izquierdo y Fernando Villa impartirán dos talleres de cabaret y actuación, respectivamente. De esta forma, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con el Centro Cultural Helénico celebrarán el Día Mundial del Teatro, fecha promovida por la UNESCO, con el objetivo de reafirmar su dedicación por acercar esta disciplina a un mayor número de personas y estimular la formación de nuevos públicos.

Abril llega con un reestreno muy esperado: ¿Acaso amanece?

La Maestra Verónica Musalem, autora y co- directora, nos comparte acerca de su monólogo y en exclusiva para Regeneración. Mx:

“Es extraordinario para la compañía Musa Colibrí, llegar al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico después de tres años de estar representando la obra en diferentes espacios de la Ciudad de México y en una gira por diferentes geografías (Xalapa, Estado de México, Guanajuato, San Miguel de Allende, Morelia Querétaro, Hidalgo, por mencionar algunas). Llegamos a la madurez artística de este maravilloso viaje que ha sido este monólogo existencial, sobre tres mujeres en la pandemia, ha pasado mucho tiempo del momento en que se sitúa la obra, pero la reflexión sigue ahí, sí, ha sido un antes y después para todos, todo sigue a flor de piel, sin duda”.

¿Acaso amanece? dirigida por Verónica Musalem y Cardo Vela, con la entrañable actuación de Lourdes Echevarría, apareció en (Des)montajes como parte de la selección dentro de lo mejor de la escena en México del año 2024, no se pierdan esta oportunidad.

Finalmente y en un intervalo de su intensa actividad como director del Centro Cultural Helénico, el Maestro Antonio Zúñiga nos comparte también para (Des) montajes, una reflexión de actualidad:

A.Z. A la luz de este marzo de 2025, volver de nuevo a la reflexión sobre el quehacer teatral y sobre la utilidad y pertinencia del teatro, se termina dando una conversación que no para y que tuvo su origen, que no ha dejado ni dejará de existir como la esencialidad del teatro justo al radicar en el palpitar mismo del corazón humano, del sentido de la humanidad y su derrotero, de su historia y su futuro.

Aunque parezca lugar común, es imposible su muerte aunque todo parezca vivirse en lo contrario. Ayer o antier me eché un clavado en lo más sencillo que es la Inteligencia artificial: Tomar una plataforma y plantearle un texto. Le pedí: “Quiero una obra de terror para público infantil”. Y entonces yo, como dramaturgo ya tengo un trabajo avanzado de qué va a suceder; Secuencia de escenas, escritura, evolución, etc. Así que le pedí a la IA: “Escríbeme una obra que contenga estas premisas y escríbelo estilo Antonio Zúñiga. Pues esa cosa me escribió algo que cuando lo leí dije; “No puede ser, algo hay ahí de mí ahí”.

Hay esta cosa que me ha estado robando la red de todo lo que he compartido en redes sociales, eso es lo que me arrojó la IA. Definió mi estilo, es decir, el estilo Zúñiga como: lenguaje poético y evocador, personajes atormentados por sus propios fantasmas, atmósfera onírica y surrealista; Reflexión sobre el arte y la condición humana, metáforas fuertes sobre la Ciudad de México. Luego definió los personajes y dije: No está lejos… “

En algún momento los pude identificar como así nombrados por mí. Reconozco también que por supuesto algo le falta, hay otro lado del inconsciente, de lo profundo, de lo ignoto. Lo nunca conocido que puede como predestinaron desde la antigua Grecia nuestros oráculos que nos fueron construyendo como identidad creadora humana que todavía la inteligencia artificial no alcanza a tocar.

Si le dices a la IA escribe esto con más humanidad, lo hace… Pero al mismo tiempo yo pienso que todo teatro es artificial aunque venga de nosotros mismes, esto es yo muy paradójico. Estamos ahora en la intersección de nosotros mismos con nuestros avatares, esos que nos hemos inventado y con cómo nos mostramos en la redes.

Los intrínsecos caminos que la IA puede horadar ya son muy grandes pero ojo, no infinitos: El corazón, la imaginación, la creatividad humana si lo son. Cómo no vivir como joya vital inconmensurablemente deseada, animada, viva. Real, potente, identitaria, liberadora, amorosa, apasionada, convergente, disruptiva y también hilarante y también fulgurante y también escandalosa y también recalcitrante. NADA MEJOR PARA EL TEATRO HOY: QUE SIGA SIENDO RECALCITRANTE LA INTELIGENCIA HUMANA.

El Teatro es infinito: Un día tuyo Alex o mío, en la soledad intrínseca de nuestra propia existencia. Sentados en un paraje, sentados en el centro de la tierra, aunque le duela a Trump. Ahí, viendo lo inasible, lo inaccesible del cielo: NO HABRÁ INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE ALCANCE EL CIELO. El teatro que hacemos aún en términos rudimentarios, si llega a allá, puede hacer que levites y que levite la humanidad. El levitante se eleva y el teatro es el arte que puede lograr eso: Suspenderte en vilo ante la contundencia retrógrada de la realidad. No morirá mientras exista mente humana viva. Nunca morirá el Teatro.

