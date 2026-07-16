Detienen a Ernesto Ruffo por Huachicol Fiscal en Baja California

La FGR detuvo al exgobernador Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por su presunta relación con el contrabando de combustible

Regeneración, 16 de julio de 2026.– La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por supuesta delincuencia organizada.

La aprehensión judicial del político panista ocurrió en el municipio de Ensenada mediante un operativo de las fuerzas federales de seguridad.

Los agentes ministeriales cumplimentaron la orden de captura debido a su presunta participación en el contrabando ilegal de combustibles.

La detención del exmandatario estatal tiene impacto en el panorama político por recordarnos su importancia histórica, hace 30 años.

En este contexto, Ruffo Appel es conocido por ser el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.

El político gobernó la entidad de Baja California para el Partido Acción Nacional durante el periodo de 1989 a 1995.

Su captura actual representa un hito debido a los graves cargos federales que ahora enfrenta ante la justicia mexicana.

«La Fiscalía General de la República» argumentó que el arresto es el resultado directo de indagatorias científicas sumamente complejas.

La red del huachicol ferroviario

Con respecto a las investigaciones, las autoridades vinculan directamente al exgobernador con operaciones de la empresa denominada comercialmente como Ingemar.

Ruffo Appel figura formalmente como el socio y accionista mayoritario de dicha compañía naviera y de servicios portuarios.

La fiscalía federal acusa a esta empresa de ingresar masivamente hidrocarburos extranjeros de contrabando al territorio nacional desde Estados Unidos.

El desvío de recursos energéticos habría afectado severamente las finanzas públicas y el control fiscal de las aduanas mexicanas.

Por otra parte, las pesquisas ministeriales señalan el aseguramiento histórico de quince millones de litros de combustible importado ilegalmente.

Este cargamento ilícito ingresó originalmente a México utilizando de forma clandestina la aduana fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas.

Posteriormente, el hidrocarburo fue trasladado mediante trenes a grandes centros de almacenamiento ubicados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

La sofisticada red de transporte permitía distribuir el combustible robado sin pagar los impuestos correspondientes al estado mexicano.

El proceso de las autoridades

En relación con el operativo de captura, los elementos policiacos actuaron bajo el mandato estricto de un juez federal.

Agentes adscritos de la «Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana» intervinieron de forma pacífica para asegurar al político imputado.

Las autoridades informaron que la detención se realizó respetando en todo momento los derechos humanos del exfuncionario de Acción Nacional.

De manera inmediata, el detenido fue trasladado ante las instancias judiciales correspondientes para determinar su situación legal.

Por todo lo anterior, el caso contra el exgobernador abre un nuevo capítulo en la lucha contra el mercado ilícito.

El Ministerio Público Federal reiteró en redes que la detención es «resultado de una investigación de alta complejidad» técnica.

El Poder Judicial de la Federación definirá en las próximas horas si existen pruebas suficientes para vincularlo formalmente a proceso.