Corte Frena Amparos contra Comida Chatarra en Escuelas

La Suprema Corte suspende temporalmente las resoluciones sobre amparos contra la prohibición de comida chatarra en escuelas del país

Regeneración, 16 de julio de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvo temporalmente la resolución de amparos contra la prohibición de comida chatarra.

Esta medida frena los juicios que impugnan las normas federales sobre salud alimentaria en escuelas públicas y privadas del país.

El máximo tribunal de la nación busca evitar que los jueces dicten sentencias opuestas sobre este importante tema social.

Por consiguiente, ningún tribunal regional podrá resolver estas demandas hasta que ocurra un pronunciamiento definitivo de los ministros.

En este contexto, el freno judicial se formalizó mediante el Acuerdo General 7/2026-AAG publicado en el Diario Oficial.

La publicación oficial establece que la suspensión estará vigente mientras se analizan dos recursos promovidos por empresas embotelladoras.

Las quejas provienen específicamente del sistema Coca-Cola, el cual busca invalidar las restricciones impuestas por el gobierno federal.

«La Suprema Corte de Justicia» resolverá la validez de estas reglas antes de liberar los demás juicios pendientes.

Normas bajo escrutinio legal

Con respecto a las leyes impugnadas, las empresas combaten el decreto que reformó la Ley General de Educación en 2023.

Dicha reforma legislativa prohíbe de forma estricta la venta y publicidad de productos procesados dentro de las escuelas.

Igualmente, los quejosos reclaman contra los lineamientos sobre alimentación saludable emitidos por las autoridades en septiembre de 2024.

Estos reglamentos buscan fomentar hábitos sanos y limitar el consumo de comida chatarra entre los estudiantes de México.

Por otra parte, la parálisis judicial afecta directamente a un total de veinticinco juicios de amparo sin resolver.

Esta cifra fue revelada oficialmente por la «Dirección General de Estadística Judicial del Órgano de Administración Judicial».

Los expedientes acumulados hasta el mes de junio esperan la directriz constitucional que determine el futuro de la salud escolar.

Hasta entonces, las escuelas deberán mantener las restricciones vigentes para proteger la nutrición de los niños y jóvenes.

Pausa en el máximo tribunal

En relación con los tiempos del proceso, el análisis de este conflicto sufrirá un retraso de varias semanas.

Esto se debe a que el tribunal constitucional inició hoy su primer periodo oficial de vacaciones del año.

Las actividades de los ministros se reanudarán formalmente hasta los primeros días del próximo mes de agosto.

Mientras tanto, las resoluciones judiciales de menor rango sobre este tema de salud pública permanecerán totalmente suspendidas.

Por todo lo anterior, el debate sobre los alimentos procesados en los planteles educativos seguirá bajo el reflector nacional.

Diversas organizaciones sociales defienden la prohibición escolar como una herramienta clave para combatir el sobrepeso infantil.

Por contraparte, el sector empresarial argumenta que estas normas de salud vulneran sus derechos de comercio y libre publicidad.

La resolución definitiva de la Corte marcará un precedente histórico para las políticas públicas de nutrición en México.