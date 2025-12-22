ICE recluta a miles de civiles para ‘defender la patria’

La meta es atraer 10 mil civiles como cazarrecompensas anti inmigración. Se les ofrecen 50 mil dolares como prima de contratación

Regeneración, 21 de diciembre 2025– La policía de inmigración en Estados Unidos, ICE, ha lanzado una campaña de reclutamiento. Busca atraer a 10.000 civiles como cazarrecompensas, para que participen en la lucha contra la inmigración ilegal.

Campaña

“Defender la patria” es el nombre que se le ha dado a esta campaña. Un paso más en la guerra que Donald Trump lleva a cabo contra los migrantes indocumentados.

El exactor de Superman, Dean Cain, participará en la promoción de una campaña de reclutamiento de agentes del servicio de inmigración de EEUU.

“América te necesita”: con este contundente eslogan, la policía de inmigración de Donald Trump espera atraer a sus filas a 10 000 “patriotas”.

El cartel parodia el famoso dibujo del Tío Sam con el dedo extendido, utilizado para movilizar a la población durante las dos guerras mundiales.

Retórica

En su página web, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del que depende la policía de inmigración, afirma querer reclutar a estadounidenses “valientes y heroicos…

…para expulsar de las calles estadounidenses a los peores delincuentes extranjeros en situación irregular”.

En X, el tono y la retórica son igualmente agresivos: “Por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestro modo de vida. ¿Responderás a la llamada?”.

En Instagram, el actor Dean Cain, que interpretó a Superman en la serie de los años 90 Lois y Clark, anunció que se unía a esta policía.

El presidente #Trump prometió al pueblo estadounidense que el #ICE perseguiría a los peores de los peores. Lo que hemos visto es que el ICE no persigue a los criminales de forma abrumadora. De hecho, más del 70 % de las personas actualmente detenidas en centros de detención no… pic.twitter.com/V4pMkk4WgQ — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 16, 2025

Mensaje

“Consideré que era importante asociarnos con los primeros intervinientes para contribuir a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, y no solo hablar de ello.

Ellos te necesitan, nosotros te necesitamos para proteger nuestra patria y nuestras familias”, declaró.

Agente encargado de las expulsiones, investigador criminal, fiscal general. Toda una serie de ofertas de empleo se publican en la página web del Gobierno federal.

Los recién llegados recibirán una prima de contratación de 50.000 dólares.