Documentación apócrifa en incendio de Waldo´s : Fiscal de Sonora

El Fiscal dice que uno de los documentos, cuyo contenido «no coincide con la realidad», fue utilizado en trámites oficiales

Regeneración, 2 de diciembre 2025– A un mes del incendio en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó 24 personas fallecidas y 14 lesionadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora presentó nuevos avances en la investigación.

Hallan documentos apócrifos ligados al incendio en Waldo’s



La Fiscalía de Sonora identificó documentos apócrifos vinculados a la operación de la tienda Waldo’s que se incendió el 1 de noviembre en Hermosillo, tragedia que dejó 24 muertos y 14 heridos. El fiscal Gustavo Salas… pic.twitter.com/xr0ovtU1VE — NX Noticias (@NXNoticias) December 2, 2025

Documentación apócrifa

El Fiscal General Gustavo Salas informó a través de un mensaje difundido este lunes 1 de diciembre que se ha identificado el uso de documentación apócrifa vinculada al establecimiento.

Incluyendo un documento utilizado en trámites oficiales cuyo contenido «no coincide con la realidad».

La autoridad detalló que ya fueron concluidos diversos dictámenes periciales que establecen la causa raíz del siniestro.

Entre ellos, destaca un análisis cromatográfico realizado al fluido refrigerante del transformador del inmueble.

Este fue practicado en un laboratorio especializado del Estado de México y entregado a la Fiscalía el pasado 26 de noviembre.

A un mes del incendio de la tienda Waldo's que dejó 24 personas muertas, la @fgjesonora ofreció un reporte sobre la investigación en el que establece:

-El hallazgo de documentos apócrifos especialmente uno que se utilizó para trámites oficiales

-Cuatro ex servidores públicos que… pic.twitter.com/cSly3BFzFM — Marcelo Beyliss (@marcelobeyliss) December 2, 2025

Dictamen

Aún está pendiente un dictamen técnico del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Su integración permitirá contrastar todos los estudios para esclarecer el origen y las circunstancias que provocaron el incendio.

Según la Fiscalía del Estado, la metodología contempla un análisis científico y multidisciplinario antes de emitir conclusiones oficiales.

La carpeta de investigación incluye 23 documentos de carácter legal y regulatorio, como el acta constitutiva de la empresa.

Así como dictámenes de sistemas contra incendios, planos del inmueble y otros archivos considerados esenciales.

Fiscalía de Sonora

La Fiscalía de Sonora enfatizó que el proceso se desarrolla bajo los principios de exhaustividad, legalidad e integralidad.

Aseguró que cada acción se realiza con apego al debido proceso.

Incluso, afirmó que personal ha sido desplegado en entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Baja California para completar diligencias.

Gustavo Salas reiteró que desde el día de la tragedia no se ha suspendido ni un solo día la labor ministerial.

Y existe un compromiso firme por alcanzar resultados contundentes y científicamente sustentados.

La magnitud del caso y el reclamo social obligan a una investigación cuidadosa y profunda que garantice justicia para las víctimas y claridad para la sociedad sonorense, dijo el funcionario.

Antecedentes

El 3 de noviembre de 2025, en Regeneración publicamos el artículo «Incendio en Waldo´s de Hermosillo deja 23 muertes, esto se sabe». Compartimos un resumen de los antecedentes.

Cierre provisional

Todas las sucursales de Waldo’s ubicadas en Sonora fueron cerradas de manera provisional a petición del gobierno estatal.

Esto, tras un incendio que cobró la vida de 24 personas en el centro de Hermosillo, informó este domingo el secretario de gobierno, Alfonso Salazar Razo.

El informe se realizó mediante una rueda de prensa colmada de representantes de las dependencias concentradas en la atención de la tragedia.

“El día de ayer se le instruyó que cerraran las 68 instalaciones que existen en el estado de Sonora.

Revisión profunda

Esto, para efectos de poder iniciar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas que se necesitan atender para efecto de garantizar la seguridad de la gente”.

Dijo el funcionario, a la par que, detalló, se realizará un proceso de evaluación en coordinación con los gobiernos municipales…

…para que “se pueda concluir que no tenemos ningún establecimiento que ponga en riesgo a ningún ciudadano”.

Los primeros resultados de la investigación incluyen la revisión de los permisos de operación del comercio donde se originó el incendio.

Esta arrojó que en el 2019 “la administración anterior” autorizó el programa interno de protección civil.

#SonoraNoticias | A un mes del incendio en #Waldos, los #ComerciantesDelCentro reportan una caída del 50% en ventas, con pérdidas superiores a los 67 millones de pesos, informó Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes.



Acusaron que las afectaciones recaen en… pic.twitter.com/BhNJ5cEwZx — Radio Sonora (@RSonoraFM) December 2, 2025

Programa

Además, el programa fue ratificado en 2020, y un año más tarde, el actual gobierno “concluyó darle un sentido negativo” a dicho programa, de acuerdo con las palabras de Salazar Razo.

No se ha determinado aún con precisión la causa del siniestro.

Sin embargo, el fiscal de Sonora, Rómulo Salas Chávez, adelantó que se trabaja en una hipótesis relacionada con un transformador que se ubicaba al interior de la tienda.

De acuerdo con información de la CFE, era privado y no formaba parte de la estructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Los peritos de la fiscalía de Sonora lograron ingresar al inmueble cerca de 20 horas después debido a que se esperaba la autorización por parte de bomberos y protección civil.

Instalación

“Está revisándose toda la instalación, tanto en superficie como en la parte superior.

Ya que cuenta con paneles solares y con equipo para convertir la energía solar en eléctrica.

Y entra, entiendo, al suministro de la corriente eléctrica que administra la comisión federal.

Por otra parte, no se ha permitido la alteración de ninguna manera ni de los equipos, aires acondicionados ni ninguna instalación que se encontraba en el lugar”, afirmó el fiscal.