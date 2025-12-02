Un billón de pesos en Bienestar 2026: Sheinbaum

Récord en inversión extranjera, aumentó 125% salario mínimo: Sheinbaum. Del 1 al 13 de diciembre se abre registro de las Pensiones Bienestar

Regeneración, 2 de diciembre de 2025. La presidenta Sheinbaum resaltó que, este año, los Programas para el Bienestar han beneficiado de forma directa a 32 millones 836 mil mexicanas y mexicanos.

Esto, con una inversión social de 850 mil millones de pesos (mdp) y el próximo año será de un billón de pesos que se entregarán de manera directa gracias a la Austeridad Republicana y a la honestidad.

Sheinbaum

“32 millones de familias beneficiadas de manera directa con una inversión social este año de 850 mil millones de pesos.

«Del 2019, primer año de los Programas para el Bienestar la inversión fue de 291 mil 525 pesos, para 2025 850 mil millones y en el 2026 va a ser de un billón de apoyos de manera directa”.

Este 1 de diciembre en los que se celebran siete años de la llegada de la Cuarta Transformación, recordó los logros que se han conseguido.

A saber, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; se tiene una de las tasas más bajas de desocupación.

Récord en Inversión Extranjera Directa (IED); 125 por ciento de aumento al salario mínimo.

Así como la construcción de universidades y preparatorias; desarrollo de infraestructura pública como los trenes de pasajeros y reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso en 13 meses.

Detalles

Por otra parte, se indicó en las Mañaneras del pueblo que la meta este año de los Programas para el Bienestar, es atender a 33 millones 391 mil personas.

E incluso dijo que a un mes de que acabe el año se tiene un avance de 98 por ciento, que llegará al 100 por ciento con el depósito de los pagos programados en los siguientes días.

Del 1 al 13 de diciembre abre registro a las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

La secretaria de Bienestar, anunció que del 1 al 13 de diciembre se abrirá el registro de las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

Lo anterior, en un horario de lunes a sábado de 10 am a 4 pm en los módulos que podrán ubicar en la liga: gob.mx/bienestar.

Las y los interesados deberán de tener a la mano identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor seis meses y un teléfono al que se les pueda contactar.

Explicó que, el registro se realizará según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

A, B, C – Lunes 1 y 8 de diciembre.

D, E, F, G, H – Martes 2 y 9 de diciembre.

I, J, K, L, M – Miércoles 3 y 10 de diciembre.

N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 4 y 11 de diciembre.

S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 5 y 12 de diciembre.

Todas las letras – Sábado 6 y 13 de diciembre.

Casos

Destacó que en el caso de que no se pueda realizar el registro de forma personal, se podrá solicitar una visita domiciliaria.

Agregó que se ha realizado una inversión social de 579 mil 392.5 mdp para entregar un apoyo directo a 18 millones 494 mil 201 derechohabientes.

Destacó que se trata de 13 millones 232 mil 13 de la Pensión para Adultos Mayores; 2 millones 982 mil 222 de la Pensión Mujeres Bienestar.

Además de un millón 614 mil 18 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 256 mil 301 de Madres Trabajadoras y 409 mil 647 de Sembrado Vida.

La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que este año se benefició a 8.1 millones de estudiantes.

Además, dijo con una inversión de 25 mil millones.

Asimismo, entregados de forma directa a los padres y madres para la mejora de los espacios educativos de 68 mil 11 escuelas de Educación Básica de las que 16 mil 796 son secundarias públicas.

Mismas que recibieron 5 mil 128 mdp y 6 mil 239 escuelas de Educación Media Superior que recibieron 4 mil 576 mdp.

Agregó que como parte de las acciones tras las lluvias atípicas que se presentaron en octubre, en diciembre se realizará el pago de 776 escuelas de Puebla y Veracruz con un monto de 238 millones.

Michoacán

Por otra parte, tomó la palabra el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujill.

Detalló que, como parte del Plan Michoacán, del 15 al 21 de diciembre se abre el registro de la Beca de Apoyo para Transporte “Gertrudis Bocanegra” para Educación Superior.

Mismo, a través de la página www.becagertrudisbocanegra.gob.mx, que se habilitará el 14 de diciembre, para que en enero inicie la entrega de las tarjetas.

Explicó que se han realizado asambleas informativas sobre la Beca Gertrudis Bocanegra, con 41 mil 336 estudiantes de una matrícula de 98 mil 569. Lo que representa un avance del 41 por ciento.

Anunció también que el último pago a 12 millones de becarios, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se realizará a partir del jueves 4 de diciembre. De acuerdo con la primera letra del primer apellido.