Dolores Huerta da su testimonio sobre abusos de César Chávez

Dolores Huerta, 96 años: Durante los últimos 60 años he guardado el secreto porque creía que revelar la verdad perjudicaría al movimiento

Regeneración, 20 de marzo 2026– Este miércoles 18 de marzo, menos de 2 semanas antes del Día de César Chávez, una investigación de The New York Times puso al descubierto testimonios y documentos que acusan al líder de haber abusado sexualmente de mujeres y niñas durante su tiempo como presidente del sindicato United Farm Workers of America (UFW).

Dolores Huerta, the labor activist who co-founded the United Farm Workers with Cesar Chavez, sits down with ABC News' John Quiñones, speaking about the sexual assault allegations against Chavez. pic.twitter.com/7A0UdSYtUt — ABC News (@ABC) March 19, 2026

Entrevistas

El diario llevó a cabo entrevistas con más de 60 personas y contrastó las acusaciones con archivos del sindicato, correos electrónicos y grabaciones de reuniones.

Muchas de las afectadas son hijas de los propios compañeros de lucha de Chávez, y el silencio se mantuvo durante años debido a la presión moral del movimiento.

La investigación revela un patrón que había permanecido en la oscuridad durante décadas en un contexto de poder, lealtad y admiración.

Una vez que se conocieron los resultados de la investigación, Dolores Huerta, cofundadora del sindicato UFW, hizo la siguiente declaración:

Dolores Huerta

“Tengo casi 96 años y durante los últimos 60 años he guardado un secreto porque creía que revelar la verdad perjudicaría al movimiento de trabajadores agrícolas…

…por el que he luchado toda mi vida. Siempre he animado a la gente a alzar la voz.

Tras la investigación que el New York Times llevó a cabo durante varios años sobre la conducta sexual inapropiada de César Chávez…

…ya no puedo guardar silencio y debo compartir mis propias experiencias.

Dolores Huerta, the labor activist who co-founded the United Farm Workers with Cesar Chavez, is speaking out about the sexual assault allegations.



She says she stayed silent for the sake of the movement.



She kept two pregnancies secret, and her children with Chavez were raised… pic.twitter.com/bJD5M7f9Tq — Christopher Webb (@cwebbonline) March 20, 2026

Manipulación y violación

En la década de 1960, siendo una joven madre, tuve dos encuentros sexuales con César.

La primera vez, fui manipulada y presionada para tener relaciones sexuales con él, y sentí que no podía negarme porque era alguien a quien admiraba(…)

La segunda vez, fui forzada, en contra de mi voluntad, y en un ambiente donde me sentí atrapada(…)

Ambos encuentros sexuales con César resultaron en embarazos.

Decidí mantenerlos en secreto y, tras el nacimiento de los niños, me encargué de que fueran criados por otras familias que pudieran brindarles una vida estable (…)

No fui la única

Cuento mi historia porque el New York Times ha indicado que no fui la única; hubo otras.

Mujeres están denunciando haber sido víctimas de abuso y agresión sexual por parte de César cuando eran niñas y adolescentes. Me repugna saber que lastimó a niñas.

Me duele el corazón por todas las que sufrieron en silencio y en soledad durante años. No hay palabras suficientes para condenar sus deplorables acciones.

Los actos de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni de nuestro movimiento(…)

He guardado este secreto durante demasiado tiempo. Mi silencio termina aquí“.

Investigación

La investigación del NYT abarca los casos de Ana Murguía y Debra Rojas, quienes son hijas de líderes del movimiento sindical y han denunciado haber sufrido abusos durante su infancia.

Murguía declaró que Chávez la contactaba frecuentemente en su oficina, donde llevaron a cabo encuentros sexuales cuando ella solo tenía 13 años.

Hoy con 66 años, Murguía revela que intentó quitarse la vida en varias ocasiones antes de llegar a los 15.

Rojas mencionó que tenía 12 años cuando Chávez la tocó de manera inapropiada por primera vez.

Sindicato

El sindicato UFW comunicó que no participará en las celebraciones del Día de César Chávez, que están programadas para el 31 de marzo.

Además, se anunciaron acciones para establecer vías confidenciales donde posibles víctimas puedan compartir sus historias y recibir ayuda.

Varios eventos del Día de César Chávez en diferentes partes del país han sido suspendidos o modificados, incluyendo actividades en Texas, Arizona y Nevada.