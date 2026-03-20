Detenidos el Trono y el Patas, operativo de Marina, lo que se sabe

El operativo también encontró rifles y presunta droga, además de encontrar a la hija del Mayo, quien no tiene cargos y fue puesta en libertad

Regeneración, 20 de marzo 2026– La Secretaría de Marina (SEMAR) implementó un operativo el 19 de marzo en algunas localidades de Sinaloa, que resultó en el fallecimiento de 11 personas que supuestamente formaban parte del Cártel de Sinaloa y la captura de dos sujetos asociados a la facción de «Los Mayos».

Detenidos

Uno de ellos es conocido como «El Trono», quien es señalado como el supuesto líder de los escoltas del narcotraficante Ismael Zambada García, apodado «El Mayo» Zambada.

El otro detenido es Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años, conocido como «El Patas», arrestado en la zona de Valle Escondido, en Culiacán de Rosales, Sinaloa.

El objetivo del operativo era intervenir en una casa relacionada con un grupo criminal de la facción «Los Mayos».

Este lugar estaba asociado con el operador delictivo Joel Enrique Sandoval Romero, apodado «El 19».

Rifles y droga

En esa propiedad atraparon a «El Trono» y «El Patas», además se incautaron rifles de largo alcance y supuesta droga en grandes cantidades.

En el mismo sitio, las fuerzas navales hallaron a Mónica del Rosario Zambada Niebla, reconocida como la hija del fundador del Cártel de Sinaloa.

Zambada Niebla queda libre luego de confirmarse que no tenía antecedentes penales ni órdenes de arresto en su nombre.

El operativo se llevó a cabo en la comunidad de El Álamo, situada en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán de Rosales.

11 muertes

En acciones posteriores, elementos de la SEMAR encontraron un lugar utilizado por supuestos sicarios bajo el mando de un operador criminal conocido como «El Kiki».

"Dejen salir a la niña, no sean malos"



Increíble. La realidad superando a la ficción. Así los intentos de familiares y amigos en Sinaloa pidiendo la liberación de la hija del 'Mayo' Zambada, minutos después de ser detenida. #JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags https://t.co/HH4AG6wqed pic.twitter.com/nxPrryprJG — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 19, 2026

Al llegar al lugar, el personal naval fue atacado con armas, y de acuerdo con la ley vigente, respondieron al ataque.

Esto resultó en la muerte de 11 supuestos miembros de Los Mayos. En el sitio se incautaron armas de gran potencia y equipo operativo.

Zambada Niebla

En relación con el pasado de Zambada Niebla, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la tiene identificada como parte de un presunto esquema de lavado de dinero.

En el año 2000, Mónica del Rosario y su hermana María Teresa fueron detenidas en Estados Unidos.

Esto ocurrió tras cruzar la frontera entre Sonora y Arizona sin declarar 10 mil dólares. Fueron sometidas a un juicio, y ambas fueron declaradas inocentes.

La Barquita

El operativo del 19 de marzo se llevó a cabo un día después de que la SEMAR y las fuerzas policiales de Colima eliminaran a César Gabriel Zepeda Guzmán, conocido como «La Barquita».

Este individuo se identifica como el líder de los sicarios de La Mayiza,.

Lo abatieron durante una persecución en el Boulevard costero Miguel de la Madrid, en Manzanillo, Colima.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene una presencia activa en la zona y que la operación sigue destinada a proteger a la ciudadanía.

Según los informes preliminares, la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la responsabilidad de las investigaciones resultantes del operativo.