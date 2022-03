Donovan Carrillo no tiene patines para competir en el Mundial de patinaje 2022

El atleta Donovan Carrillo informó que está teniendo serios problemas con sus patines, los cuales requiere para su participación en el Mundial de patinaje 2022

Regeneración, 22 de marzo de 2022. Donovan Carrillo informó en sus redes sociales que está muy preocupado por una situación que podría impedirle estar presente en la próxima competencia de patinaje artístico.

El atleta que se ganó el cariño de todo México tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, volverá a la pista.

Lo anterior se debe a que el patinador externó su preocupación a través de una historia de Instagram donde comentó que no aún no tiene sus patines para la próxima competencia.

Cabe resaltar que el mexicano estará participando en el Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2022, el cual se realizará del 23 al 27 de marzo en Montpellier, Francia.

Durante un video corto, Donovan Carrillo comentó que la preocupación de sus patines se debió a que aún no llega la maleta donde los tenía guardados.

«Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines»

escribió el atleta mexicano