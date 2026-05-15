Durango: Sentencian a Dueños de Hospital por Brote de Meningitis

Sandra Idanes Gómez y David Erasmo Ramos reciben condena de 24 años de prisión tras muertes por meningitis en Durango

Regeneración, 15 de mayo de 2026.– Las autoridades judiciales de Durango emitieron nuevas condenas contra los propietarios de un nosocomio privado involucrado en la crisis sanitaria.

Sandra Idanes Gómez Santos y David Erasmo Ramos Rivera recibieron sentencias individuales de 24 años de prisión.

Los imputados eran los dueños del Hospital Del Parque, donde se originaron la mayoría de los contagios por hongo.

Esta resolución penal responde a cuatro procesos acumulados por la muerte de mujeres que buscaban servicios de salud seguros.

Bajo este panorama, la emergencia sanitaria iniciada en 2022 dejó una huella imborrable de dolor en la sociedad duranguense.

El brote afectó a ochenta personas y cobró la vida de cuarenta y una pacientes por negligencia médica grave.

Las investigaciones ministeriales confirmaron que el uso de anestesia contaminada fue la causa principal de la tragedia de salud.

«Sesenta y una pacientes resultaron afectadas tras contagiarse de meningitis», informó el reporte oficial sobre el centro médico clausurado.

Detalles de las causas penales y reparaciones financieras

La Fiscalía General del Estado logró acreditar la responsabilidad penal de los acusados mediante un arduo trabajo de investigación.

Los dueños enfrentaron cargos por homicidio simple intencional en comisión por omisión tras los fatales procedimientos quirúrgicos realizados.

La primera sentencia condenatoria se dictó en septiembre de 2025 por la muerte de dos mujeres durante sus cesáreas.

Recientemente, un nuevo juicio oral sumó doce años adicionales de cárcel para cada uno de los responsables señalados.

En este sentido, las penas incluyen sanciones económicas considerables que buscan resarcir parcialmente la afectación sufrida por los deudos.

Los sentenciados deberán cubrir el pago de multas y reparaciones de daños superiores a los 2.4 millones de pesos.

Este monto total se destinará exclusivamente a las víctimas indirectas que perdieron a sus madres, hermanas o esposas fallecidas.

Las autoridades recalcaron que los imputados permanecen en prisión debido a la gravedad de las omisiones detectadas en su administración.

Investigaciones vigentes y procesos judiciales paralelos

A pesar de las condenas actuales, el proceso legal contra los propietarios del centro de salud está lejos de concluir.

La institución estatal detalló que existen más causas penales abiertas que continúan desarrollándose de manera paralela y rigurosa.

Se espera que se dicten nuevos fallos conforme se analicen los expedientes de las demás víctimas del brote infeccioso. «Todavía enfrentan otros procesos que continúan desarrollándose por más víctimas relacionadas con el brote», puntualizó la autoridad correspondiente.

Finalmente, es importante mencionar que otros hospitales involucrados en la crisis lograron acuerdos reparatorios con los familiares afectados.

Sin embargo, el caso del Hospital Del Parque destaca por el alto número de fallecimientos registrados en sus instalaciones.

La vigilancia estatal sobre los establecimientos privados de salud se ha intensificado tras los lamentables hechos ocurridos en Durango.

«Se acumulan ya 24 años de cárcel cada uno», reiteró la fiscalía sobre el estatus actual de los ahora culpables.