La India liberará Ozempic para genérico a precios accesibles

El péptido, que se ha mostrado muy eficiente para la diabetes tipo 2 y la obesidad, tendrá precios más bajos que la patente

Regeneración, 19 de marzo 2026– La batalla a nivel global contra la obesidad y la diabetes tipo 2 está a punto de sufrir un cambio significativo, ya que India, reconocida como la “farmacia del mundo”, se dispone a producir versiones genéricas de la semaglutida.

Caduca patente

Esto se produce justo antes de la caducidad de la patente de Ozempic y Wegovy, fármacos creados por la compañía farmacéutica Novo Nordisk.

Esta modificación legal permitirá que compañías nacionales elaboren el medicamento a un costo mucho más bajo que el actual.

La repercusión de este acontecimiento es crucial para la salud mundial, ya que abrirá el acceso a millones de personas que actualmente no pueden pagar el tratamiento.

Esto se debe a que la semaglutida ha demostrado ser muy efectiva, no solo en el manejo de la glucosa, sino también en la considerable reducción de peso.

Brecha

En este momento, el elevado costo de las inyecciones originales ha generado una brecha en el acceso.

Donde únicamente los individuos con un mayor nivel adquisitivo pueden recibir el tratamiento.

Con la llegada de competidores indios, se anticipa que la oferta aumente y que los precios caigan, alterando el mercado farmacéutico a nivel global.

Sin embargo, este camino no está libre de obstáculos.

Péptidos

A pesar de que India cuenta con una enorme capacidad de producción, elaborar péptidos como la semaglutida es técnicamente complicado.

Y esto implica seguir normas de seguridad estrictas para prevenir efectos adversos.

India tiene una larga trayectoria desafiando las patentes internacionales para fabricar medicamentos vitales a precios reducidos.

La competencia forzará a las grandes empresas farmacéuticas como Novo Nordisk a repensar sus tácticas de precios en países en vías de desarrollo.

Salud pública

Este fenómeno es fundamental para los sistemas de salud pública que actualmente se enfrentan a altos costos relacionados con las complicaciones de la diabetes.

Además, la versión genérica de la semaglutida podría ayudar a mitigar la escasez global que ha impactado a los pacientes de diabetes tipo 2 recientemente.

Al diversificar las fuentes de producción, se reduce la dependencia de una única cadena de suministro.

No obstante, las entidades reguladoras deberán supervisar rigurosamente la calidad de estas nuevas versiones.

Para garantizar que tengan la misma efectividad que el producto original con patente.